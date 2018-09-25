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    Шоу-биз

    «Эта девочка сделала невероятное»: Потап прокомментировал американское турне Насти Каменских

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    «Эта девочка сделала невероятное»: Потап прокомментировал американское турне Насти Каменских

    Тем временем «Pelgroso» Насти покоряет Америку

    Известная украинская певица Настя Каменских на днях выпустила свой новый трек Peligroso. Это первая работа певицы на испанском языке.

    Отметим, что клип на песню получился очень посредственным: на фоне экзотических растений Настя, как обычно, демонстрирует выпуклости форм своего тело и постоянно норовит раздвинуть шире чресла. В кадре больше ничего не происходит. Складывается впечатление, что клип делался «на коленках» как можно быстрее.

    Тем не менее, именно с этим материалом Настя решила покорить испаноговорящую часть населения. NK уже появилась в эфирах нескольких крупных испаноязычных теле- и радиокомпаниях США.

    Отметим, что Настя путешествует по Америке вместе с Потапом. Известный продюсер не скрывает радости за свою подругу и поделился в Instagram видео со съемки американского шоу, где участвовала Настя.

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    Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

      «Эта Украинская девочка сделала то,чего не удавалось ни одной певице из нашего полушария, выучила за 4 месяца испанский язык и ворвалась в Латино-Американский мир со своей «Peligroso». Bravo!», - написал Потап.

    Напомним, что в 2017-м Потап и Настя объявили о прекращении совместной карьеры. Вместе дуэт вытсупал с 2006 года.

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    США Украинская музыка Настя Каменских певица шоу-бизнес
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