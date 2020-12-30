«Это пожар»: жена Венсана Касселя в бикини обнажила рельефные бедра на пляже (фото)

Возлюбленная французского актера сразила поклонников своей красотой

После родов модель Тина Кунаки быстро пришла форму. 23-летняя модель теперь снова дразнит публику своими идеальными формами. Накануне девушка провела время на пляже в Рио-Де-Жанейро. Возлюбленная Касселя опубликовала фото, на котором предстала в горчичном бикини. Она нежилась на шезлонге под солнцем. Модель показала плоский живот и рельефные бедра. Кунаки была без макияжа, демонстрируя всю свою красоту.

Поклонники были сражены формами молодой мамы. Многие не могли поверить, что она вновь выглядит, как до родов. «Эта девушка потрясающая», «Вау, это просто класс», «Ох, шоколадка», «Какие ноги, а животик», «Нельзя так выглядеть», «Клевая, горячая, это пожар», «Ох, повезло Венсану», «Тащусь от тебя», «Роскошная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.