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    51-летняя Дженнифер Энистон похвасталась идеальным телом и раскрыла секрет худобы

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    Актриса Дженнифер Энистон - 51-летняя Дженнифер Энистон похвасталась идеальным телом и раскрыла секрет худобы
    Актриса Дженнифер Энистон
    instagram.com/jenniferaniston/

    Поддерживать стройную форму, помимо физических упражнений, актрисе помогает особая диета

    Американская актриса Дженнифер Энистон показала тело в новом рекламном ролике собственной компании спортивных добавок Vital Protein и раскрыла секрет своей худобы. Об этом сообщает Mirror.

    На кадрах 51-летняя знаменитость запечатлена в облегающем тренировочном костюме, состоящем из топа и легинсов бирюзовых оттенков. Она демонстрирует на камеру, как выполняет кардио-упражнения и практикует йогу.

    По информации издания, поддерживать стройную форму, помимо физических упражнений, Энистон помогает особая диета. Актриса потребляет пищу в течение восьми часов днем, а затем делает перерыв в 16 часов. В это время она пьет воду, а по утрам — сок из сельдерея.

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    Публикация от Vital Proteins (@vitalproteins)

    «Я придерживаюсь интервального голодания. Я ощутила большую разницу, отказавшись от плотной еды на 16 часов», — прокомментировала Энистон в одном из своих роликов.

    В июле 45-летняя американская актриса и модель Дрю Бэрримор также раскрыла секрет стройности, которую ей удается сохранить с 20-летнего возраста. Она призналась, что для поддержания привлекательной внешности она уделяет по часу в день занятиям по пилатесу четыре раза в неделю, а также избегает потребления калорийной пищи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

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    Теги: знаменитости актриса самые сексуальные диета шоу-бизнес
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