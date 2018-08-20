В США отменили концерт Backstreet Boys из-за ЧП



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Backstreet Boys

В городе Такервилль в США 14 человек пострадали в результате обрушения конструкции, что стояла перед входом на концерт группы Backstreet Boys

Из-за обрушения конструкции выступление популярной группы пришлось отменить, сообщает телеканал CNN.

«Примерно в 17.30 субботы (23.30 воскресенья по киевскому времени) на входную арку обрушился ветер со скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь. 14 человек получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в местную больницу. Двое из них позже были выписаны», – говорится в официальном заявлении.

«Мы не хотели, чтобы пострадали наши фанаты. Решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались благополучно домой. Скоро увидимся!» - написал один из участников группы Backstreet Boys Ник Картер в Twitter.