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    Шоу-биз

    В США отменили концерт Backstreet Boys из-за ЧП

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    Backstreet Boys - В США отменили концерт Backstreet Boys из-за ЧП
    Backstreet Boys

    В городе Такервилль в США 14 человек пострадали в результате обрушения конструкции, что стояла перед входом на концерт группы Backstreet Boys

    Из-за обрушения конструкции выступление популярной группы пришлось отменить, сообщает телеканал CNN.

    «Примерно в 17.30 субботы (23.30 воскресенья по киевскому времени) на входную арку обрушился ветер со скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь. 14 человек получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в местную больницу. Двое из них позже были выписаны», – говорится в официальном заявлении.

    «Мы не хотели, чтобы пострадали наши фанаты. Решили отменить концерт и постараемся его перенести. Главное, чтобы все добрались благополучно домой. Скоро увидимся!» - написал один из участников группы Backstreet Boys Ник Картер в Twitter. 

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