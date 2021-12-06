Евгений Клопотенко утопил телефон в президентском люксе

Друзья порадовали повара сюрпризом

Известный украинский повар Евгений Клопотенко в программе «Светская жизнь» рассказал, как отпраздновал 35-летие. Друзья порадовали кулинара подарком и арендовали ему президентский люкс во Львове.

«Там три комнаты и там есть джакузи, и там есть терраса, и куча всего. Я просто мечтал, я увидел в Сети фотографию, там где стоит томная девушка и смотрит в окно и я захотел именно это. И как-то так все совпало, я захожу, а они набрали мне горячее джакузи, я просто прилетаю в свой день рождения, там стоит 5 бутылок шампанского, камин горит», – вспомнил знаменитость.

Впрочем, не прошло и без забавных историй. Как оказалось, Евгений утопил телефон в джакузи.

«Я просто сажусь в это джакузи, беру телефон, хочу снять, как там пузырьки идут. Теперь у меня новый телефон, тот в ремонте, потому что оказывается, что не все телефоны водонепроницаемы, это был стресс, но я был с друзьями. Нас было четверо или пятеро, то есть очень мало», – добавил он.

Ранее Клопотенко раскритиковали за рецепт аппетитной курочки.

Как оказалось, кулинарный лайфхак был рекламной интеграцией торговой марки «Наша ряба». Так, на фото в посте, Евгений держит в руках один из товаров этой фирмы – стрипсы из филе.

Это обстоятельство не понравилось некоторым подписчикам Евгения, которые выразили свое негодование в комментариях.

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