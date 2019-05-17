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    Шоу-биз

    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале

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    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале

    Стало известно, в каком порядке выступят участники 18 мая в гранд-финале

    Два полуфинала «Евровидение-2019 остались позади и поклонники конкурса уже знают, кто выйдет на сцену 18 мая.

    Как ранее сообщал Scotch, шесть участников попали в финал автоматически, 10 стали победителями первого полуфинала и еще 10 – второго.

    После окончания второго полуфинала в пресс-центре «Евровидение-2019» состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступлений конкурсантов 18 мая.

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    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    «Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
    Пресс-конференция победителей второго полуфинала Евровидения-2019 Фото: Thomas Hanses, eurovision.tv

    И так, представители 26 стран-участниц выйдут на сцену в следующем порядке:

    1. Мальта
    2. Албания
    3. Чехия
    4. Германия
    5. Россия
    6. Дания
    7. Сан-Марино
    8. Северная Македония
    9. Швеция
    10. Словения
    11. Кипр
    12. Нидерланды
    13. Греция
    14. Израиль
    15. Норвегия
    16. Великобритания
    17. Исландия
    18. Эстония
    19. Беларусь
    20. Азербайджан
    21. Франция
    22. Италия
    23. Сербия
    24. Швейцария
    25. Австралия
    26. Испания

    Напомним, что уже завтра вечером в Тель-Авиве пройдет финал международного песенного конкурса и поклонники «Евровидения-2019» узнают, кто же станет обладателем хрустального микрофона.

    Кроме этого,  в гранд-финале меломанов и поклонников конкурса «Евровидение-2019» ждет несколько сюрпризов, одним из которых станет выступление поп-идола Мадонны.

    Как сообщает пресс-служба конкурса, Мадонна споет две композиции: хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

    Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.

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