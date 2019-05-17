«Евровидение-2019»: определен порядок выступлений в финале
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Розсилка
Стало известно, в каком порядке выступят участники 18 мая в гранд-финале
Два полуфинала «Евровидение-2019 остались позади и поклонники конкурса уже знают, кто выйдет на сцену 18 мая.
Как ранее сообщал Scotch, шесть участников попали в финал автоматически, 10 стали победителями первого полуфинала и еще 10 – второго.
После окончания второго полуфинала в пресс-центре «Евровидение-2019» состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступлений конкурсантов 18 мая.
И так, представители 26 стран-участниц выйдут на сцену в следующем порядке:
- Мальта
- Албания
- Чехия
- Германия
- Россия
- Дания
- Сан-Марино
- Северная Македония
- Швеция
- Словения
- Кипр
- Нидерланды
- Греция
- Израиль
- Норвегия
- Великобритания
- Исландия
- Эстония
- Беларусь
- Азербайджан
- Франция
- Италия
- Сербия
- Швейцария
- Австралия
- Испания
Напомним, что уже завтра вечером в Тель-Авиве пройдет финал международного песенного конкурса и поклонники «Евровидения-2019» узнают, кто же станет обладателем хрустального микрофона.
Кроме этого, в гранд-финале меломанов и поклонников конкурса «Евровидение-2019» ждет несколько сюрпризов, одним из которых станет выступление поп-идола Мадонны.
Как сообщает пресс-служба конкурса, Мадонна споет две композиции: хит 1989 года - Like A Prayer и новый сингл Future, который она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.
Также в гранд-финале выступит Верка Сердючка, которая споет песню Нетты Барзилай - Toy.