Сексуальная блогерша получила титул первой наследной принцессы Италии (фото)

Решение жители страны восприняли без особого восторга.

84-летний наследный принц Виктор Эммануил Савойский, сын последнего короля Италии, объявил о передаче титула популярной инста-блогерше Виттории Савойской, которая является его внучкой. Обычно корона передавалась лишь по мужской линии, но эта традиция была отменена принцем, пишет Unilad.

Виттория подрабатывает моделью и выкладывает эти фото в Инстаграм. Решение дедушки стало для нее сюрпризом, но скорее приятным. «Это самый лучший подарок, который дедуля мог мне вручить», — призналась девушка. Однако не все были рады таким новостям. Среди недовольных оказались как родные блогерши, так и простые итальянцы.

Жители Италии отнеслись к решению наследного принца без особого энтузиазма, но причина кроется не в профессии девушки. Просто королевская семья имеет малый вес в обществе и не представляет интереса для обычных жителей. После референдума 1946 года, во время которого большинство проголосовало за республиканский строй, все мужчины королевской семьи были изгнаны из страны. Вернуться на родину они смогли только в начале XXI века, когда особое распоряжение было отменено.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.