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    Премьера «50 оттенков свободы». Актрисы примеряли свадебные образы

    Дакота Джонсон и Рита Ора вышли на красную дорожку в изысканных белых нарядах
    В ходе торжественной премьеры блокбастера «50 оттенков свободы» исполнительницы главных ролей в фильме Рита Ора и Дакота Джонсон вышли на красную дорожку в изысканных белых платьях. Пресса рассмотрела в них намек на свадебный стиль. Дакота Джонсон появилась перед публикой в длинном белом платье на бретельках от Prada. По сценарию
    • Сьогодні, 12:07
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    Фото с премьеры &laquo;50 оттенков свободы&raquo;
    Фото с премьеры «50 оттенков свободы»

    Дакота Джонсон и Рита Ора вышли на красную дорожку в изысканных белых нарядах

    В ходе торжественной премьеры блокбастера «50 оттенков свободы» исполнительницы главных ролей в фильме Рита Ора и Дакота Джонсон вышли на красную дорожку в изысканных белых платьях. Пресса рассмотрела в них намек на свадебный стиль.

    Дакота Джонсон появилась перед публикой в длинном белом платье на бретельках от Prada. По сценарию героиня Джонсон в заключительной части эротической драмы выйдет замуж. А Рита Ора выбрала оригинальный костюм со шлейфом и глубоким вырезом от Stephane Rolland.

    Этот фильм завершает трилогию об отношениях миллионера Кристиана Грея и Анастейши Стил. На украинские экраны он выходит завтра, 8 февраля.

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    Премьера «50 оттенков свободы». Актрисы примеряли свадебные образы
    Премьера «50 оттенков свободы». Актрисы примеряли свадебные образы
    Премьера «50 оттенков свободы». Актрисы примеряли свадебные образы
    Премьера «50 оттенков свободы». Актрисы примеряли свадебные образы
    Премьера «50 оттенков свободы». Актрисы примеряли свадебные образы
    Премьера «50 оттенков свободы». Актрисы примеряли свадебные образы
    Премьера «50 оттенков свободы». Актрисы примеряли свадебные образы

    По словам исполнителя главной роли Джейми Дорнана, в третьем фильме франшизы акцент с секс-сцен смещен на события не с таким «взрослым» рейтингом. Джейми признался, что его жена, Амелия Уорнер, принципиально отказывается смотреть трилогию – никогда не смотрела и не собирается этого делать.

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    Джерело: Сегодня

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