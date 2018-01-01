Премьера «50 оттенков свободы». Актрисы примеряли свадебные образы

Дакота Джонсон и Рита Ора вышли на красную дорожку в изысканных белых нарядах

В ходе торжественной премьеры блокбастера «50 оттенков свободы» исполнительницы главных ролей в фильме Рита Ора и Дакота Джонсон вышли на красную дорожку в изысканных белых платьях. Пресса рассмотрела в них намек на свадебный стиль. Дакота Джонсон появилась перед публикой в длинном белом платье на бретельках от Prada. По сценарию



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Фото с премьеры «50 оттенков свободы»

Дакота Джонсон и Рита Ора вышли на красную дорожку в изысканных белых нарядах

В ходе торжественной премьеры блокбастера «50 оттенков свободы» исполнительницы главных ролей в фильме Рита Ора и Дакота Джонсон вышли на красную дорожку в изысканных белых платьях. Пресса рассмотрела в них намек на свадебный стиль.

Дакота Джонсон появилась перед публикой в длинном белом платье на бретельках от Prada. По сценарию героиня Джонсон в заключительной части эротической драмы выйдет замуж. А Рита Ора выбрала оригинальный костюм со шлейфом и глубоким вырезом от Stephane Rolland.

Этот фильм завершает трилогию об отношениях миллионера Кристиана Грея и Анастейши Стил. На украинские экраны он выходит завтра, 8 февраля.

По словам исполнителя главной роли Джейми Дорнана, в третьем фильме франшизы акцент с секс-сцен смещен на события не с таким «взрослым» рейтингом. Джейми признался, что его жена, Амелия Уорнер, принципиально отказывается смотреть трилогию – никогда не смотрела и не собирается этого делать.

Джерело: Сегодня