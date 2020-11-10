«Фигура – мечта!»: Ким Кардашьян едва втиснула пышную грудь в тесный наряд (фото)

Поклонники Ким пришли в восторг от ее смелого и сексуального образа

40-летняя инстадива Ким Кардашьян доказала, что находится в прекрасной физической форме. Ким продемонстрировала точеные формы в откровенном наряде. Кардашьян собрала волосы в высокий конский хвост и заплела их в эффектную косу.

Ким продемонстрировала фигуру в откровенном наряде. Американская звезда реалити-шоу облачилась в облегающий жилет из лаковой кожи на шнуровке, который оказался тесен в зоне декольте. Из-за этого пышная грудь Кардашьян пикантно выглядывала из выреза.

Поклонники Ким пришли в восторг от ее смелого и сексуального образа. «Горяча!», «Твоя фигура – мечта!», «Какая красотка, тебе всё к лицу», «Ты такая эффектная! Как тебе это удается?», «Твои наряды откровенные, но совсем не пошлые. Люблю тебя!» — признались фанаты светской львицы.

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