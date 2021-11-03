Фильм «Вечные» установил антирекорд среди фильмов Marvel

Ранее ни один из 25 кинопроектов Marvel не опускался ниже 60 процентов

Супергеройский фильм «Вечные» стал самой низкооцененной картиной в истории киновселенной Marvel, которая получила «гнилой» рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes. Об этом свидетельствуют данные портала.

Кинокомикс режиссера Хлои Чжао о представителях бессмертной инопланетной расы Вечных, которые защищают человечество, был оценен критиками всего на 55 процентов «свежести». Отмечается, что на Rotten Tomatoes фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60 баллов и более.

Известно, что ранее ни один из 25 кинопроектов Marvel не опускался ниже 60 процентов. Худшим блокбастером студии ранее считался «Тор 2: Царство тьмы» с 66 процентами «свежести».

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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