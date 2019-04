Florence and the Machine презентовали волшебную композицию для «Игры престолов»



Песня прозвучала во время финальных титров второго эпизода

Florence and the Machine представили новую песню во 2-м эпизоде сериала «Игры престолов». Версия Jenny of Oldstones в исполнении Флоренс Уэлч звучала во время финальных титров.

«Кельтская музыка всегда была у меня в крови, поэтому я чувствовала, что могу что-то с ней сделать, – говорит Флоренс. – Магия и ритуалы в «Игре престолов» всегда привлекали меня, не говоря уже о костюмах».

Ранее их песня Seven Devils из альбома Ceremonials, который вышел в 2011 году, играла в трейлере 2-го сезона сериала.

Джерело: Buro 24/7