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    Шоу-биз

    Florence and the Machine презентовали волшебную композицию для «Игры престолов»

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    Florence and the Machine презентовали волшебную композицию для «Игры престолов»

    Песня прозвучала во время финальных титров второго эпизода

    Florence and the Machine представили новую песню во 2-м эпизоде сериала «Игры престолов». Версия Jenny of Oldstones в исполнении Флоренс Уэлч звучала во время финальных титров. 

    «Кельтская музыка всегда была у меня в крови, поэтому я чувствовала, что могу что-то с ней сделать, – говорит Флоренс. – Магия и ритуалы в «Игре престолов» всегда привлекали меня, не говоря уже о костюмах». 

    Ранее их песня Seven Devils из альбома Ceremonials, который вышел в 2011 году, играла в трейлере 2-го сезона сериала. 

    Джерело: Buro 24/7

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