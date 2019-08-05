Фронтмен группы «Мандри» презентовал саундтрек к фильму о Стусе



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Композиция получила название «Не топчіть конвалії»

Фронтмен украинской группы «Мандри» Сергей Фоменко (Фома) презентовал саундтрек к фильму «Запрещенный». Новый фильм расскажет о последних годах жизни известного украинского поэта и диссидента Василия Стуса, его борьбу с системой и попытки опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу.

Фильм выйдет на экраны 5 сентября, ко Дню памяти поэта.

Стоит отметить, что прошлым летом фильм оказался в эпицентре грандиозного скандала.

Из байопика вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

По словам съемочной группы, сцену суда с Медведчуком удалили по двум причинам. Первая - разговор с сыном Василия Стуса - Дмитрием - и его позиция относительно суда над отцом. Вторая - выход ленты в разгар предвыборной кампании.

«Понимая, что картина будет выходить в прокат в разгар предвыборной кампании, мы не хотели делать память о великом человеке инструментом политических влияний и аргументов», - заявила команда фильма.

В последствии, сцену возвратили в фильм.



