Героиней шоу «Холостяк» станет солистка группы «Неангелы»



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Слава Каминская

Слава Каминская поддержит Никиту Добрынина в первом эпизоде проекта

Если вы вдруг подумали, что Слава Каминская развелась со своим мужем, то все совсем не так. Украинская певица появится на первой вечеринке, во время которой Никита Добрынин познакомится с 25 девушками.

Кроме Славы Каминской поддержит главного холостяка и кинорежиссер Сергей Чеботаренко.

«В моей жизни это очень важные люди, которые могут поделиться своим жизненным опытом, и к которым я могу прийти за советом», - говорит Никита.

Одни девушки обрадуются, увидев певицу, за которой они давно наблюдают в социальных сетях, другие же отнесутся к появлению друзей Холостяка очень скептически:

«Друзья, как испорченный телефон, могут неправильно донести информацию Холостяку», - прокомментирует одна из участниц.

Повлияет ли мнение друзей на выбор Никиты Добрынина, поклонники проекта узнают 8 марта в вечернем эфире Стб.