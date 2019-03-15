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    Шоу-биз

    Героиня Мэйси Уильямс в «Новых мутантах» будет лесбиянкой

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    Героиня Мэйси Уильямс в «Новых мутантах» будет лесбиянкой

    Фантастическому хоррору «Новые мутанты» не позавидуешь: премьера фильма постоянно переносится, а судя по недавним слухам — может и вовсе не состояться

    На этом фоне ленте просто необходимо внимание со стороны зрителей и СМИ, и создатели дали всем повод для обсуждений. Оказывается, анонимный источник, который уже посмотрел фильм на предпоказе, сообщил, что звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в «Новых мутантах» лесбиянку.

    Информация поступила от Twitter-аккаунта New Mutants Updates, который сообщает все новости о грядущем фильме. По его данным, один из зрителей, оценивший ленту на тестовом показе, сообщил, что Рейн Синклер (Мэйси Уильямс) и Даниелла Мунстар (Блю Хант) будут парой. Стоит отметить, что если информация правдива, то их героини станут первой парой нетрадиционной ориентации в кинокомиксах. Даже студия Marvel, которая уже сняла фильм про темнокожего супергероя и свой первый кинокомикс о супергероине, только недавно заявила о том, что готова ввести в новый проект героя-гея.

    Пока неизвестно, насколько сообщение от инсайдера правдиво, но в его пользу говорит ретвит от писателя Билла Сенкевича, работавшего над оригинальным комиксом. Возможно, что он просто оценил саму идею введения в сюжет персонажей с нетрадиционной ориентацией, а может быть, зрители увидят её воплощение на больших экранах. Напомним, премьера «Новых мутантов» в России состоится 1 августа 2019 года.

    Джерело: popcornnews

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