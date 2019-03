Героиня Мэйси Уильямс в «Новых мутантах» будет лесбиянкой

Фантастическому хоррору «Новые мутанты» не позавидуешь: премьера фильма постоянно переносится, а судя по недавним слухам — может и вовсе не состояться

На этом фоне ленте просто необходимо внимание со стороны зрителей и СМИ, и создатели дали всем повод для обсуждений. Оказывается, анонимный источник, который уже посмотрел фильм на предпоказе, сообщил, что звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в «Новых мутантах» лесбиянку.

Информация поступила от Twitter-аккаунта New Mutants Updates, который сообщает все новости о грядущем фильме. По его данным, один из зрителей, оценивший ленту на тестовом показе, сообщил, что Рейн Синклер (Мэйси Уильямс) и Даниелла Мунстар (Блю Хант) будут парой. Стоит отметить, что если информация правдива, то их героини станут первой парой нетрадиционной ориентации в кинокомиксах. Даже студия Marvel, которая уже сняла фильм про темнокожего супергероя и свой первый кинокомикс о супергероине, только недавно заявила о том, что готова ввести в новый проект героя-гея.

EXCLUSIVE: Rahne Sinclair (Maisie Williams) and Danielle Moonstar (Blu Hunt) have a lesbian relationship in New Mutants!



This comes from a source that have seen the movie in a test screening! Are u guys excited to see this kind of repesentation on the X-Men? ‍ pic.twitter.com/eUlWF2yqed