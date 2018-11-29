Главная героиня сериала «Роксолана. Великолепный век» похвасталась в соцсети стройной фигурой



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Мерьем Узерли Cosmopolitan

Звезда турецкого сериала «Величественный век. Роксолана» Мерьем Узерли заметно похудела

После рождения ребенка турецкая актриса Мерьем Узерли привела свою фигуру в сногсшибательную форму и теперь с охотно демонстрирует свои достижения в соцсети.

Не так давно актриса показала соблазнительные фото с отдыха на Мальдивах, а на днях опубликовала видео, на котором танцует в гостиничном номере в Дубае. Приталенный наряд актрисы выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Let’s start the day #working @atasayjewelry @atasayjewelryme Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 27 Ноя 2018 в 9:23 PST

Напомним, Мерьем родилась в немецко-турецкой семье. Она отучилась в Гамбурге, а потом переехала в Стамбул, чтобы начать сниматься в сериале «Великолепный век». У актрисы есть четырехлетняя дочь.