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    Шоу-биз

    Главная героиня сериала «Роксолана. Великолепный век» похвасталась в соцсети стройной фигурой

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    <span>&nbsp;Мерьем Узерли</span> - Главная героиня сериала «Роксолана. Великолепный век» похвасталась в соцсети стройной фигурой
     Мерьем Узерли
    Cosmopolitan

    Звезда турецкого сериала «Величественный век. Роксолана» Мерьем Узерли заметно похудела

    После рождения ребенка турецкая актриса Мерьем Узерли привела свою фигуру в сногсшибательную форму и теперь с охотно демонстрирует свои достижения в соцсети.

    Не так давно актриса показала соблазнительные фото с отдыха на Мальдивах, а на днях опубликовала видео, на котором танцует в гостиничном номере в Дубае. Приталенный наряд актрисы выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

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    Let’s start the day #working @atasayjewelry @atasayjewelryme

    Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

    Напомним, Мерьем родилась в немецко-турецкой семье. Она отучилась в Гамбурге, а потом переехала в Стамбул, чтобы начать сниматься в сериале «Великолепный век». У актрисы есть четырехлетняя дочь.

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