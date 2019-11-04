Главные неудачники одиннадцатого эфира «Танцев со звездами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После исполнения танца за жизнь шоу покинула одна из самых ярки пар проекта

Вчера состоялся одиннадцатый прямой эфир третьего сезона проекта «Танцы со звездами», который получил название «Возвращение героев». Согласно правилам, все участники шоу выходили на паркет вместе с самыми любимыми участниками прошлых сезонов.

В зону риска попала половина пар: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Владимир Остапчук с Илона Гвоздева и Алексей Яровенко и Елена Шоптенко.

Однако только две пары набравшие низкую сумму баллов, за возможность остаться в проект продемонстрировали танец, который стал для них сюрпризом. Так, за шанс выступить в двенадцатом эфире пришлось бороться Алексею и Анне, которые должны были станцевать джайв.

В результате единогласного решения судей после танца за жизнь шоу покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко, которые в шоу вместе с Павлом Вишняковым иполнили пасадобль.