Главный герой нового сезона шоу «Холостяк» рассказал, почему развелся с женой



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Никита Добрынин

Никита Добрынин дал первое откровенное интервью, в котором расставил все точки на «І»

Новый герой романтического реалити Никита Добрынин решил приоткрывать занавес и рассказать о том, чем он занимается в жизни кроме работы. Отметим, что ранее Никита отмечал, что 90% его жизни занимает работа и на свидания времени практически нет. Да и после развода с супругой, Добрынин не готов был к новым серьезным отношениям. Но, как мы видим, все меняется. И теперь Никита решил поискать свое счастье на глазах у всей нашей большой страны.

«Я очень долго шел к тому, чтобы стать успешным в своей работе, делал максимум для того, чтобы достичь того уровня, который у меня есть. Но я понимаю, что счастье не только в работе и деньгах, что я нуждаюсь в чем-то большем, нуждаюсь в заботе и тепле. Именно ради этого я пришел на проект. Я, как и любой нормальный мужчина, конечно же, хочу возвращаться в уютный спокойный дом, где тебя ждет любимая женщина. Но при этом для меня очень важно, чтобы она реализовывалась в своих планах и мечтах. Я не согласен, что предназначение девушки только в том, чтобы родить ребенка и готовить. Если у нее есть мечта начать свое дело, я всячески помогу ей в этом.», - отметил Никита.

Также Добрынин признался, что стало причиной развода с женой после 4-х лет брака.

«Наше расставание было обоюдным желанием, мы просто осознали, что движемся в разных темпах, у нас были принципиальные разногласия во взглядах на мою профессию, в понимании того, куда нам дальше развиваться. Решающим моментом для меня был комфорт отношений. Когда пропадает доверие – пропадают и чувства. Мы пытались все наладить. Однажды я спонтанно предложил уехать вместе подальше от родственников, знакомых, которые якобы знают, как тебе нужно жить. И мы это сделали, уехали в Париж, чтобы попробовать начать все заново или, как минимум, остаться друзьями. Но эта поездка не дала желаемого результата. Сегодня мы можем спокойно разговаривать, общаться, но прежних чувств уже не вернуть», - честно отметил Добрынин.

Джерело: СТБ