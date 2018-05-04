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    Пэрис Хилтон выбрала игривый наряд для девичника

    Звезда американского реалити-шоу выбрала платье со стильным цветочным принтом
    Американская актриса, певица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон приняла участие в предсвадебной вечеринке, которую организовала невеста ее брата Баррона. Звезда засветила стильный наряд. Очаровательная Пэрис Хилтон, которая в марте посетила Львов, усиленно готовится к собственной свадьбе с актером Крисом Зилкой. Свадебная церемония
    • Сьогодні, 22:28
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    Пэрис Хилтон
    Пэрис Хилтон

    Звезда американского реалити-шоу выбрала платье со стильным цветочным принтом

    Американская актриса, певица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон приняла участие в предсвадебной вечеринке, которую организовала невеста ее брата Баррона. Звезда засветила стильный наряд.

    Очаровательная Пэрис Хилтон, которая в марте посетила Львов, усиленно готовится к собственной свадьбе с актером Крисом Зилкой. Свадебная церемония состоится 11 ноября. По информации СМИ, Пэрис Хилтон планирует три торжества: в Лос-Анджелесе, Европе и в тропиках.

    И пока времени у знаменитости достаточно, она успевает побывать на предсвадебных мероприятиях семьи. Так, Пэрис Хилтон вместе с матерью посетила вечеринку, которую организовала невеста ее брата – Тессен фон Вальдердорф. Девушка планирует выйти замуж за Уильяма Баррона Хилтона 3 июня в Сент-Барт. На предсвадебной вечеринке Тесса угощала всех тортом, на котором была надпись имен будущих супругов.

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    Пэрис Хилтон выбрала игривый наряд для девичника
    Пэрис Хилтон выбрала игривый наряд для девичника
    Пэрис Хилтон выбрала игривый наряд для девичника
    Пэрис Хилтон выбрала игривый наряд для девичника
    Пэрис Хилтон выбрала игривый наряд для девичника
    Пэрис Хилтон выбрала игривый наряд для девичника

    На праздничное событие Пэрис Хилтон надела роскошное платье с цветочным принтом. Светлые наряды имели стильную длину миди и подчеркивали стройную фигуру звезды. Образ Пэрис Хилтон дополнила туфлями на каблуке и накидкой.

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    Джерело: daily mail

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