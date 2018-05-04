Пэрис Хилтон выбрала игривый наряд для девичника

Звезда американского реалити-шоу выбрала платье со стильным цветочным принтом

Американская актриса, певица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон приняла участие в предсвадебной вечеринке, которую организовала невеста ее брата Баррона. Звезда засветила стильный наряд. Очаровательная Пэрис Хилтон, которая в марте посетила Львов, усиленно готовится к собственной свадьбе с актером Крисом Зилкой. Свадебная церемония



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Пэрис Хилтон

Звезда американского реалити-шоу выбрала платье со стильным цветочным принтом

Американская актриса, певица и наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон приняла участие в предсвадебной вечеринке, которую организовала невеста ее брата Баррона. Звезда засветила стильный наряд.

Очаровательная Пэрис Хилтон, которая в марте посетила Львов, усиленно готовится к собственной свадьбе с актером Крисом Зилкой. Свадебная церемония состоится 11 ноября. По информации СМИ, Пэрис Хилтон планирует три торжества: в Лос-Анджелесе, Европе и в тропиках.

И пока времени у знаменитости достаточно, она успевает побывать на предсвадебных мероприятиях семьи. Так, Пэрис Хилтон вместе с матерью посетила вечеринку, которую организовала невеста ее брата – Тессен фон Вальдердорф. Девушка планирует выйти замуж за Уильяма Баррона Хилтона 3 июня в Сент-Барт. На предсвадебной вечеринке Тесса угощала всех тортом, на котором была надпись имен будущих супругов.

На праздничное событие Пэрис Хилтон надела роскошное платье с цветочным принтом. Светлые наряды имели стильную длину миди и подчеркивали стройную фигуру звезды. Образ Пэрис Хилтон дополнила туфлями на каблуке и накидкой.

Джерело: daily mail