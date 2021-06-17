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    Голливудская звезда пришла на красную дорожку спустя полчаса, как собака укусила ее за лицо

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    Голливудская звезда пришла на красную дорожку спустя полчаса, как собака укусила ее за лицо
    instagram.com/claramcgregor/

    Девушка позировала перед папарацци как ни в чем не бывало, несмотря на свежие раны

    Дочь Эвана Макгрегора появилась на премьере фильма The Birthday Cake сразу после того, как ее выписали из отделения неотложной помощи. Дело в том, что за 30 минут до мероприятия на Клару напала собака и разодрала ей лицо. 25-летняя девушка не запаниковала, а лишь с юмором отнеслась к ситуации, выложив в Instagram фото с больничной койки.

    Клара не сообщила никаких подробностей о нападении собаки, но, судя по ранам на ее лице, история не для слабонервных. Впрочем, дочь голливудского актера собрала все силы в кулак и позировала для фотографов как ни в чем не бывало. Тем более что девушка вместе с отцом выступили в качестве сопродюсеров фильма.

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    Голливудская звезда пришла на красную дорожку спустя полчаса, как собака укусила ее за лицо
    Голливудская звезда пришла на красную дорожку спустя полчаса, как собака укусила ее за лицо
    Голливудская звезда пришла на красную дорожку спустя полчаса, как собака укусила ее за лицо
    Голливудская звезда пришла на красную дорожку спустя полчаса, как собака укусила ее за лицо
    Голливудская звезда пришла на красную дорожку спустя полчаса, как собака укусила ее за лицо
    instagram.com/claramcgregor/

    Криминальная драма The Birthday Cake рассказывает о молодом парне, который пытается выяснить, при каких обстоятельствах умер отец. И спустя 10 лет после его смерти главный герой узнает правду, после которой жизнь уже не будет прежней.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Голливудская звезда пришла на красную дорожку спустя полчаса, как собака укусила ее за лицо