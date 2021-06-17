Голливудская звезда пришла на красную дорожку спустя полчаса, как собака укусила ее за лицо

Девушка позировала перед папарацци как ни в чем не бывало, несмотря на свежие раны

Дочь Эвана Макгрегора появилась на премьере фильма The Birthday Cake сразу после того, как ее выписали из отделения неотложной помощи. Дело в том, что за 30 минут до мероприятия на Клару напала собака и разодрала ей лицо. 25-летняя девушка не запаниковала, а лишь с юмором отнеслась к ситуации, выложив в Instagram фото с больничной койки.

Клара не сообщила никаких подробностей о нападении собаки, но, судя по ранам на ее лице, история не для слабонервных. Впрочем, дочь голливудского актера собрала все силы в кулак и позировала для фотографов как ни в чем не бывало. Тем более что девушка вместе с отцом выступили в качестве сопродюсеров фильма.

Криминальная драма The Birthday Cake рассказывает о молодом парне, который пытается выяснить, при каких обстоятельствах умер отец. И спустя 10 лет после его смерти главный герой узнает правду, после которой жизнь уже не будет прежней.

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