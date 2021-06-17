Украинская певица показала, как кормит сына грудью (фото)

Артистка поздравила поклонников с Днем естественной красоты

Украинская певица Настя Приходько, которая ранее честно призналась, колола ли ботокс, поздравила поклонников с Днем естественной красоты.

По этому случаю у себя в Instagram знаменитость разместила фотографию, где предстала без макияжа. Фотография также не была обработана фотошопом. На снимке уставшая Настя кормит маленького сына грудью.

«Слава Богу, что мода на искусственность уходит и мы возвращаемся к своим истокам! Сегодня день естественной женской красоты! С праздником, мои красавицы. PS Фото без фильтров и фотошопа», — отметила артистка.

Приходько также призналась, что она не любит макияж, однако профессия обязывает иметь определенный вид на всевозможных мероприятиях.

«Я всю жизнь любила ходить без косметики! Но, профессия обязует лоск, шик и блеск! Как хорошо, что есть социальные сети и я могу позволить себе быть разной, но, самое главное, не стесняясь показывать себя такой, какая я есть в обычной жизни», — отметила Приходько.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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