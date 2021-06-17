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    Украинская певица показала, как кормит сына грудью (фото)

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    Певица Анастасия Приходько - Украинская певица показала, как кормит сына грудью (фото)
    Певица Анастасия Приходько
    instagram.com/prykhodko_official/

    Артистка поздравила поклонников с Днем естественной красоты

    Украинская певица Настя Приходько, которая ранее честно призналась, колола ли ботокс, поздравила поклонников с Днем естественной красоты.

    По этому случаю у себя в Instagram знаменитость разместила фотографию, где предстала без макияжа. Фотография также не была обработана фотошопом. На снимке уставшая Настя кормит маленького сына грудью.

    «Слава Богу, что мода на искусственность уходит и мы возвращаемся к своим истокам! Сегодня день естественной женской красоты! С праздником, мои красавицы. PS Фото без фильтров и фотошопа», — отметила артистка.

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    Украинская певица показала, как кормит сына грудью (фото)
    Украинская певица показала, как кормит сына грудью (фото)
    instagram.com/prykhodko_official/

    Приходько также призналась, что она не любит макияж, однако профессия обязывает иметь определенный вид на всевозможных мероприятиях.

    «Я всю жизнь любила ходить без косметики! Но, профессия обязует лоск, шик и блеск! Как хорошо, что есть социальные сети и я могу позволить себе быть разной, но, самое главное, не стесняясь показывать себя такой, какая я есть в обычной жизни», — отметила Приходько.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Украинская певица показала, как кормит сына грудью (фото)