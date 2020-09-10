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    Шоу-биз

    Горячая стюардесса взбудоражила сеть снимком топлес на фоне ночного пляжа

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    Испанская бортпроводница Лекси - Горячая стюардесса взбудоражила сеть снимком топлес на фоне ночного пляжа
    Испанская бортпроводница Лекси
    instagram.com/lexyspain/

    Поклонники Лекси отреагировали на ее публикацию в комментариях

    Популярная в социальных сетях испанская стюардесса поделилась с подписчиками очередной откровенной фотографией. Соответствующий снимок бортпроводница Лекси (Lexi) опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

    На кадре сотрудница авиакомпании запечатлена топлес на фоне ночного пляжа — девушка в бикини с леопардовым принтом стоит на берегу моря, повернувшись к фотографу спиной, и прикрывает одной рукой грудь.

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    instagram.com/lexyspain/

    Поклонники Лекси отреагировали на ее публикацию в комментариях. «Прекрасная! Обворожительная!», «Какой замечательный ракурс твоего тела», «Какая же ты красивая», «Даже Луна как будто светит ярче», — писали они.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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