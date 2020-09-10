Горячая стюардесса взбудоражила сеть снимком топлес на фоне ночного пляжа



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Испанская бортпроводница Лекси instagram.com/lexyspain/

Поклонники Лекси отреагировали на ее публикацию в комментариях

Популярная в социальных сетях испанская стюардесса поделилась с подписчиками очередной откровенной фотографией. Соответствующий снимок бортпроводница Лекси (Lexi) опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На кадре сотрудница авиакомпании запечатлена топлес на фоне ночного пляжа — девушка в бикини с леопардовым принтом стоит на берегу моря, повернувшись к фотографу спиной, и прикрывает одной рукой грудь.

instagram.com/lexyspain/

Поклонники Лекси отреагировали на ее публикацию в комментариях. «Прекрасная! Обворожительная!», «Какой замечательный ракурс твоего тела», «Какая же ты красивая», «Даже Луна как будто светит ярче», — писали они.

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