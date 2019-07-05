Злата Огневич презентует новую акустическую программу в столице



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злата Огневич

Украинская певица подготовила сюрприз для меломанов

На днях популярная певица Злата Огневич вернулась в Украину после гастрольного тура в США. Артистка успела выступить перед меломанами в Торонто, Эдмонтоне, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке, а также, посетила несколько концертов мировых звезд шоу-бизнеса.

Несмотря на усталость, украинская певица с головой окунулась в работу над новой акустической программой, которую презентует в одном из столичных клубов.

По словам артистки, 18 июля меломаны впервые услышат unplugged-версию хитов из нового альбома «Грані», а также песен, которые уже занимали первые строки в украинских хит-парадах, таких как: «Танцювати», «Єдиний», «Doloni» и другие.

Кроме этого, Злата Огневич споет несколько новых песен из предстоящего второго студийного альбома, над которым сейчас работает певица.

«Для меня это новый формат, поэтому мы с музыкантами активно готовимся к концерту в Caribbean Club Concert Hall. Акустика - это всегда оголенные эмоции и оголенная душа, и мне хочется видеть зрителей с такими же эмоциями», - так прокомментировала предстоящий концерт певица.

Напомним, что недавно украинская певица Злата Огневич презентовала видео на композицию «Солодка кара». Съемки прошли на территории завода в столице, который больше 20 лет не функционирует.