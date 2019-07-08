Суперфиналисты шоу «Голос. Діти 5» спели с победительницей «Евровидения-2018» (Зажигательное видео)



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Нетта Барзилай

Самые талантливые дети Украины и Нетта Барзилай исполнили композицию Toy

Шесть суперфиналистов вокального проекта «Голос. Діти 5» исполнили триумфальную композицию Toy, которая принесла победу израильской певице Нетте Барзилай победу в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018».

Стоит отметить, что главным сюрпризом стало то, что в середине композиции на сцену вышла сама Нетта и присоединилась к маленьким конкурсантам. Вместе с супеерфиналистами Нетта зажгла на сцене «Голос. Діти».

Как это было смотрите прямо сейчас.

Cтоит отметить, что израильская звезда вышла на украинскую сцену дважды. Во второй раз Нетта Барзилай порадовала украинских меломанов композицией Nana Banana.