Катрин Денев извинилась за свое письмо в поддержку сексуальных домогательств

Артистка разъяснила свою позицию касательно сексуальных домогательств со стороны мужчин

Легендарная французская актриса Катрин Денев, которая на прошлой неделе подписала письмо в поддержку мужчин, которые «домогаются» женщин, принесла свои извинения за такую формулировку. Артистка выразила соболезнования тем женщинам, которые оказались жертвами сексуальных домогательств и изнасилований. При этом она отметила, что остается



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Катрин Денев

Артистка разъяснила свою позицию касательно сексуальных домогательств со стороны мужчин

Легендарная французская актриса Катрин Денев, которая на прошлой неделе подписала письмо в поддержку мужчин, которые «домогаются» женщин, принесла свои извинения за такую формулировку.

Артистка выразила соболезнования тем женщинам, которые оказались жертвами сексуальных домогательств и изнасилований. При этом она отметила, что остается верой своим взглядам и убеждениям. Денев подчеркнула, что в письме, которое она подписала, не указывается, что «домогательства - это хорошо». Актриса отметила, что если там присутствовал бы такой тезис, то она бы не подписала обращение.

Это письмо призвано осудить процессы, в которых благодаря бездоказательным обвинением в Интернете люди теряли работу и подвергались гонениям в СМИ.

«Мне не нравится характеристика нашего времени, когда каждый считает, что имеет право судить других», - заявила Денев. Также ее побудили подписать письмо побаивания за «чистки в сфере искусства».

Напомним, свои подписи под этим письмом поставили 100 француженок из разных сфер деятельности. В нем представительницы прекрасного пола не осудили поступки влиятельных мужчин, зато они поддержали мужчин и заявили, что тем и так нелегко на волне разговоров о домогательствах. Все они называют право мужчин «приставать к женщинам» неотъемлемой частью сексуальной свободы.

Джерело: ТСН