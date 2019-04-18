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    Шоу-биз

    Ревность и слезы: Никита Добрынин разочаровал участниц «Холостяка»

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    Никита Добрынин - Ревность и слезы: Никита Добрынин разочаровал участниц «Холостяка»
    Никита Добрынин

    Поездка во Францию расстроила девушек, которые борются за сердце завидного жениха

    Уже завтра поклонники романтического реалити увидят новый эпизод - девушки вместе с Никитой Добрыниным отправляются во Францию. Но многих из участниц эта поездка принесет разочарование.

    «Во Францию я летела в шикарном настроении. Моя мечта – посетить Париж с любимым человеком, но я не думала, что моей мечте суждено сбыться», - рассказала Элизабет.

    Но в аэропорту Парижа позитивный настрой участниц улетучится, когда Никита оставит всех ради одной из них.

    «Я думала, это шутка. Они пообщаются и вернутся», - прокомментировала Наташа.

    «Хотелось уйти просто. Взять билет и вернуться домой», - пожаловалась Оля.

    Позже Никита предложит провести время вместе со всеми девушками, чтобы сбросить напряжение, которое накопилось еще с прошлой недели в связи с появлением на проекте «шпионов». Общее свидание состоится в городе Бордо, который славится своими винодельнями. Именно здесь придумали так называемый винный марафон, который Никита и попытается устроить для девушек.

    Но девушки будут настроены не слишком оптимистично, идя на эту встречу. Ведь помимо того, что каждая ждет индивидуального свидания, многим из них будет сложно справиться с ревностью и обидой, после того, как Добрынин выберет одну единственную и отправится на самое романтичное свидание в Париже.

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    Ревность и слезы: Никита Добрынин разочаровал участниц «Холостяка»
    Ревность и слезы: Никита Добрынин разочаровал участниц «Холостяка»
    Ревность и слезы: Никита Добрынин разочаровал участниц «Холостяка»

    Но настоящая драма развернется тогда, когда девушки станут свидетелями сладкого поцелуя Холостяка и одной из участниц! Как Никита будет справляться с волной ревности, слез, истерик и претензий? И кто из девушек поплатится за свою реакцию на Церемонии роз? Все это поклонники проекта увидят в пятницу на телеканале Стб.

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