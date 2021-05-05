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    Экс-«ВиаГра» похвасталась выдающимися ягодицами в красном бикини (фото)

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    38-летняя певица Анна Седокова улетела на отдых в Лос-Анджелес - Экс-«ВиаГра» похвасталась выдающимися ягодицами в красном бикини (фото)

    38-летняя певица Анна Седокова улетела на отдых в Лос-Анджелес

    instagram.com/annasedokova/

    Артистка похвасталась сексуальной фигурой

    Экс-солистка группы «ВиаГра» отправилась в Америку вместе с мужем, 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой, и сыном Гектором. В Калифорнии установилась теплая погода. Артистка сполна наслаждается палящими лучами солнца и возможностью загорать у бассейна.

    На этот раз Анна предстала в пикантном бикини. Звездной красотке приглянулся алый оттенок. Седокова позировала, уютно расположившись на бортике бассейна спиной к камере. На голове у певицы была бейсболка в качестве защиты от ультрафиолета, а в руках она держала фужер со свежевыжатым апельсиновым фрешем.

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    Благодаря пикантной позе Анны поклонники смогли рассмотреть ее фигуру во всех подробностях. «Какое у тебя самое сокровенное желание?» — обратилась к фанатам Седокова. Первым отозвался ее муж. «Ты», — лаконично написал Янис.

    Подписчики в ответ поделились своими мечтами и не поскупились на комплименты в адрес звездной красавицы. «Все фото с заднего ракурса, супер», «Купальник и фигура просто восторг», «Ракурс — огонь, красотка», «Нереально очаровательная!», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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