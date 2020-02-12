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    Шоу-биз

    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку

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    <p>35-летняя звезда предстала в умопомрачительном белом платье и с обновленной прической</p> <div></div> - Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку

    35-летняя звезда предстала в умопомрачительном белом платье и с обновленной прической

    Фото: instagram.com/khloekardashian/

    Хлои Кардашьян поразила поклонников эффектными кадрами

    Сестра Ким Кардашьян приняла участие в откровенной фотосессии. Съемка прошла на кухне, однако образ красотки был отнюдь не домашним - представительница знаменитого телесемейства облачилась в шикарное белое платье в пол.

    Постройневшую фигуру Хлои подчеркнул приталенный силуэт наряда. Его пикантными деталями стали обнаженное декольте и экстремальный разрез, поднимающийся высоко по бедру.

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    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку
    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку
    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку
    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку
    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку
    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку
    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку
    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку
    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку
    Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку
    Фото: instagram.com/khloekardashian/

    Внимание поклонников привлекла и новая прическа звезды.

     «Дорогой! Я дома», - игриво подписала снимки Хлои. Ее фанаты остались в восторге от кадров. «Выглядишь просто потрясающе», «Не каждому подойдет такая стрижка, но ты с ней сногсшибательна», «Мое сердце замирает», - заверили фолловеры.

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