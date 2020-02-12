Хлои Кардашьян в слишком откровенном платье показала новую стрижку



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35-летняя звезда предстала в умопомрачительном белом платье и с обновленной прической Фото: instagram.com/khloekardashian/

Хлои Кардашьян поразила поклонников эффектными кадрами

Сестра Ким Кардашьян приняла участие в откровенной фотосессии. Съемка прошла на кухне, однако образ красотки был отнюдь не домашним - представительница знаменитого телесемейства облачилась в шикарное белое платье в пол.

Постройневшую фигуру Хлои подчеркнул приталенный силуэт наряда. Его пикантными деталями стали обнаженное декольте и экстремальный разрез, поднимающийся высоко по бедру.

Внимание поклонников привлекла и новая прическа звезды.

«Дорогой! Я дома», - игриво подписала снимки Хлои. Ее фанаты остались в восторге от кадров. «Выглядишь просто потрясающе», «Не каждому подойдет такая стрижка, но ты с ней сногсшибательна», «Мое сердце замирает», - заверили фолловеры.