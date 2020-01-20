  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Хоакин Феникс стал лучшим актером по версии Гильдии киноактеров США

    • Розсилка
    <p>Актер поблагодарил со сцены Хита Леджера</p> <div></div> - Хоакин Феникс стал лучшим актером по версии Гильдии киноактеров США

    Актер поблагодарил со сцены Хита Леджера

    По результатам Screen Actors Guild Award обычно предсказывают главных претендентов на «Оскар»

    В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Приз за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс. Актер поблагодарил со сцены коллег по цеху, а также назвал Хита Леджера, сыгравшего «Джокера» в «Темном рыцаре», своим любимым актером.

    В своей речи Феникс пошутил, что на прослушиваниях ему всегда приходилось конкурировать с одним конкретным актером. «Мы всегда проигрывали этому парню… Каждый кастинг-директор с придыханием говорил: Это Леонардо, это Леонардо!».

    Награду за в номинации «Лучшая женская роль» получила Рене Зеллвегер («Джуди»), а главный приз – «Лучший актерский состав в игровом кино» – получили «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт («Однажды в Голливуде»), лучшей актрисой второго плана – Лора Дерн («Брачная история»).

     Читайте также: Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
    знаменитости кино актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ