Хоакин Феникс стал лучшим актером по версии Гильдии киноактеров США

По результатам Screen Actors Guild Award обычно предсказывают главных претендентов на «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Приз за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс. Актер поблагодарил со сцены коллег по цеху, а также назвал Хита Леджера, сыгравшего «Джокера» в «Темном рыцаре», своим любимым актером.

В своей речи Феникс пошутил, что на прослушиваниях ему всегда приходилось конкурировать с одним конкретным актером. «Мы всегда проигрывали этому парню… Каждый кастинг-директор с придыханием говорил: Это Леонардо, это Леонардо!».

"I'm standing here on the shoulders of my favorite actor Heath Ledger." Joaquin Phoenix thanks the late #DarkKnight star while accepting the #SAGAwards statue for #Joker https://t.co/tD2ozkArqi pic.twitter.com/k9q8hwFFrM