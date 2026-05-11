Українка з Маріуполя розповіла, скільки коштує місяць життя в США

Українка емігрувала до США після початку повномаштабного вторгнення

Валерія Ермілова понад пʼять років із родиною мешкає в США та ділиться досвідом своєї еміграції у TikTok. Українка розповіла, скільки коштує місяць її життя у Вашингтоні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Валерія Ермілова родом із Маріуполя. Перед початком повномасштабного вторгнення вона із чоловіком поїхала за кордон, де через війну в Україні залишилася жити. Під час життя в США в українки народився син, тож тепер свої витрати пара розподіляє на трьох.

Оренда житла в США

Українка з родиною мешкає в штаті Вашингтон (США), де орендує житло. «Знімаємо досить гарні апартаменти. Ціна їх $2 320. За комунальні послуги виходить кожного місяця по-різному, але в цілому $320. Ще домашній інтернет $51 і два місця на паркінгу $100», – розповіла українка.

Мобільний звʼязок

Окремо від оренди, українка оплачує мобільний інтернет. «Мобільний зв’язок – дві лінії. Моя та чоловіка недорогі – по $25. Кредит на айфон – $40. І ще $70 на іншій лінії, бо в чоловіка чотири телефони для роботи. Разом – $163».

Продукти

За словами Валерії Ермілової, найбільше коштів її родина витрачає на продукти. «Ми більшість часу їмо вдома, бо зараз є кому готувати. На їжу ми витрачаємо дуже багато. Десь $2–2,5 тис. на чотирьох дорослих та одну дитину. Але ми не купуємо дешеві продукти. Ми зазвичай дивимось на склад і обираємо органічні. Також близько $300 йде на готову їжу, яку чоловік купує на роботі. У заклади ми ходимо дуже рідко й доставку теж не замовляємо. Тож тут витрат майже немає», – зазначила блогерка.

Обслуговування авто

У родині блогерки є три авто. На їх обслуговування за місяць українка витрачає близько 650$, зокрема на бензин. «Також страхування – $200. Але все залежить від машини та скільки ви їздите. У мене чоловік працює на доставках, тож на бензин йде немало. Також у чоловіка є підписка на Car Wash – $2750 щомісячно», – пояснила жінка.

Одяг та косметика

Як розповіла Валерія Ермілова, вона часто ходить на шопінг, але рідко щось купує. Однак зараз із нею живуть батьки, тож витрати зросли. «Сюди рахуємо ще й витрати батьків, бо за них теж платимо ми. Загалом це $300–500 на місяць. Кожного місяця я роблю манікюр – $85», додала вона.

Окремі витрати

Українка має маленького сина, на підгузки вона витрачає в місяць $200–230. Також є витрати на домашнього улюбленця – $50 на корм та пісок.

Крім цього, блогерка назвала додаткові витрати: «Amazon – це чорна діра. На нього непомітно в нас йде просто дуже багато грошей. Понад $1 тис. точно. Колись менше, колись більше. Наприклад, у цьому місяці ми купили сину новий візочок за $400. Також батьки п’ють багато вітамінів тощо». Тож на базові витрати за місяць родина українців у США витрачає $8 950.

