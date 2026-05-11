Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Українка з Маріуполя розповіла, скільки коштує місяць життя в США

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Блогерка з Маріуполя розповіла, на що витрачає кошти в США
колаж: glavcom.ua

Українка емігрувала до США після початку повномаштабного вторгнення 

Валерія Ермілова понад пʼять років із родиною мешкає в США та ділиться досвідом своєї еміграції у TikTok. Українка розповіла, скільки коштує місяць її життя у Вашингтоні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Валерія Ермілова родом із Маріуполя. Перед початком повномасштабного вторгнення вона із чоловіком поїхала за кордон, де через війну в Україні залишилася жити. Під час життя в США в українки народився син, тож тепер свої витрати пара розподіляє на трьох.

Оренда житла в США

Українка з родиною мешкає в штаті Вашингтон (США), де орендує житло. «Знімаємо досить гарні апартаменти. Ціна їх $2 320. За комунальні послуги виходить кожного місяця по-різному, але в цілому $320. Ще домашній інтернет $51 і два місця на паркінгу $100», – розповіла українка.

Мобільний звʼязок

Окремо від оренди, українка оплачує мобільний інтернет. «Мобільний зв’язок – дві лінії. Моя та чоловіка недорогі – по $25. Кредит на айфон – $40. І ще $70 на іншій лінії, бо в чоловіка чотири телефони для роботи. Разом – $163».

Продукти

За словами Валерії Ермілової, найбільше коштів її родина витрачає на продукти. «Ми більшість часу їмо вдома, бо зараз є кому готувати. На їжу ми витрачаємо дуже багато. Десь $2–2,5 тис. на чотирьох дорослих та одну дитину. Але ми не купуємо дешеві продукти. Ми зазвичай дивимось на склад і обираємо органічні. Також близько $300 йде на готову їжу, яку чоловік купує на роботі. У заклади ми ходимо дуже рідко й доставку теж не замовляємо. Тож тут витрат майже немає», – зазначила блогерка.

Обслуговування авто

У родині блогерки є три авто. На їх обслуговування за місяць українка витрачає близько 650$, зокрема на бензин. «Також страхування – $200. Але все залежить від машини та скільки ви їздите. У мене чоловік працює на доставках, тож на бензин йде немало. Також у чоловіка є підписка на Car Wash – $2750 щомісячно», – пояснила жінка.

Одяг та косметика

Як розповіла Валерія Ермілова, вона часто ходить на шопінг, але рідко щось купує. Однак зараз із нею живуть батьки, тож витрати зросли. «Сюди рахуємо ще й витрати батьків, бо за них теж платимо ми. Загалом це $300–500 на місяць. Кожного місяця я роблю манікюр – $85», додала вона.

Окремі витрати

Українка має маленького сина, на підгузки вона витрачає в місяць $200–230. Також є витрати на домашнього улюбленця – $50 на корм та пісок.

Крім цього, блогерка назвала додаткові витрати: «Amazon – це чорна діра. На нього непомітно в нас йде просто дуже багато грошей. Понад $1 тис. точно. Колись менше, колись більше. Наприклад, у цьому місяці ми купили сину новий візочок за $400. Також батьки п’ють багато вітамінів тощо». Тож на базові витрати за місяць родина українців у США витрачає $8 950.

Нагадаємо, киянка розповіла історію своєї еміграції до США та повернення в Україну. Блогерка на початку повномасштабного вторгнення переїхала з Києва до Філадельфії, однак згодом повернутися.

Читайте також:

Теги: США гроші еміграція українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дата переговорів між США та Іраном не визначена
Білий дім зробив заяву про наступний раунд переговорів з Іраном
16 квiтня, 01:23
США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро
Солдат США заробив $400 тис. на ставках про повалення Мадуро – його заарештували
24 квiтня, 02:21
Будівельний майданчик нової бальної зали Білого дому минулого місяця
Трамп закликав прискорити будівництво бальної зали після замаху на вечері кореспондентів
27 квiтня, 05:38
Максим Галкін був ведучим весілля українк, яке відсвяткували на Середземноморському узбережжі Франції
Галкін заспівав хіт Іво Бобула на весіллі українки в Каннах (відео)
27 квiтня, 14:31
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
27 квiтня, 23:13
До кінця тижня війна Трампа стане відверто незаконною. Пояснення NYT
До кінця тижня війна Трампа стане відверто незаконною. Пояснення NYT
28 квiтня, 04:15
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
28 квiтня, 05:34
Нові правила стосуються всіх отримувачів Bürgergeld – як громадян Німеччини, так і українських біженців
Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
28 квiтня, 12:15
Навроцький заявив, що якомога більша присутність американських військ у Європі відповідає інтересам безпеки як країн Балтії, так і Центральної та Східної Європи «незалежно від поглядів»
Польща готова прийняти американських солдатів. Навроцький планує переконати Трампа
7 травня, 02:56

Життя

Українка з Маріуполя розповіла, скільки коштує місяць життя в США
Українка з Маріуполя розповіла, скільки коштує місяць життя в США
Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)
Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)
101-річна мешканка Тернопільщини розповіла, про що мріє
101-річна мешканка Тернопільщини розповіла, про що мріє
Киянка купила хату за п’ять тисяч доларів і чесно розповіла про переїзд у село
Киянка купила хату за п’ять тисяч доларів і чесно розповіла про переїзд у село
Австралійка скуштувала популярні в Україні цукерки: що її здивувало
Австралійка скуштувала популярні в Україні цукерки: що її здивувало
«Дякую за віру та життя»: як українські політики вітають найрідніших із Днем матері
«Дякую за віру та життя»: як українські політики вітають найрідніших із Днем матері

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua