Старша донька Сніжани Єгорової заявила про розлучення після 13 років шлюбу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Анастасія та Ярослав Ровінські
фото: instagram/sia_rovinska
Стася та Ярослав Ровінські мають трьох дітей

 

Українська телеведуча та акторка Анастасія Ровінська (Стася) розлучається з чоловіком режисером Ярославом Ровінським після 13 років шлюбу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook.

Стася Ровінська поділилася новиною зі свого особистого життя у блозі в соцмережах. Ведуча подякувала своєму чоловіку за спільні роки подружнього життя та оголосила про розлучення.

Також Ровінська подякувала Ярославу Ровінському за їхніх дітей. Експодружжя виховує двох синів Евана і Енея та доньку Ему. «Ми більше не разом. Вдячна за 13 років в шлюбі, трьох чудових дітей і щасливі моменти», – написала зірка.

Старша донька Сніжани Єгорової заявила про розлучення після 13 років шлюбу
фото: скриншот Стася Ровінська/Facebook

Ведуча також написала, що вона впевнена в тому, що в неї з ексчоловіком все буде добре у майбутньому. «Найкраще попереду для нас обох», – додала вона.

Подружжя Ровінських познайомилось у підлітковому віці, коли Анастасії було 13 років, а її майбутньому чоловіку 16 років. Закохані одружилися у 2014 році.

Експодружжя Ровінських має двох синів Евана і Енея та доньку Ему
Експодружжя Ровінських має двох синів Евана і Енея та доньку Ему
фото: instagram/sia_rovinska

Згодом у подружжя народилося троє дітей. Після початку повномасштабного вторгнення родина виїхала до США. За кордоном Ровінські розпочали нове життя.

Анастасія Ровінська є старшою донькою телеведучою й акторки Сніжани Єгорової та режисера Семена Горова. У 2022 році Ровінська відхрестилася від своєї матері, яка підтримала російську пропаганду та Путіна. А у 2023 році вони припинили спілкування.

Нагадаємо, телеведуча Сніжана Єгорова у 2022 році відзначилася скандальною заявою. Вонапорівняла Україну з «горою г*вна», а президента країни-агресорки Володимира Путіна назвала розумною людиною, яка точно не нападе на «братський народ».

Також повідомлялося, телеведуча та актриса Стася Ровінська, яка з початком російської агресії емігрувала до США, зізналася, що після розриву стосунків із матір'ю, яка підтримує президента РФ, їй стало «легше дихати».

Теги: шлюб розлучення Стася Ровінська Сніжана Єгорова

