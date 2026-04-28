Військовий парад у Білому домі для короля Британії не обійшовся без курйозу (відео)

Дональд Трамп організував військовий парад на території Білого дому на честь короля Великої Британії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп влаштував масштабний військовий парад безпосередньо на території Білого дому на честь державного візиту короля Чарльза III. Урочиста церемонія пройшла на Південній галявині президентської резиденції. За парадом лідери держав разом із першими леді спостерігали з легендарного балкона Трумена, інформує «Главком».

Військовий парад

Урочистості відзначилися особливим розмахом – у марші взяли участь близько 500 військовослужбовців. Уперше в історії подібних заходів на території Білого дому були представлені всі шість родів військ США:

Армія;

Морська піхота;

Військово-морські сили;

Військово-повітряні сили;

Берегова охорона;

Космічні сили.

Подія вже отримала статус «безпрецедентної». Раніше військові паради такого масштабу зазвичай проводилися на Пенсільванія-авеню або в інших локаціях Вашингтона, але ніколи — безпосередньо в межах резиденції президента.

Попри ідеальну організацію маршу, уважне око журналістів помітило кілька неформальних моментів. Під час огляду почесної варти президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп змусив британського монарха «наздоганяти» себе.

Курйози розпочалися з перших секунд церемонії на південній галявині Білого дому. Коли лідери рушили до строю військових, вони не змогли одразу узгодити траєкторію руху, через що на мить зіткнулися плечима.

Проте справжня «битва за лідерство» розгорнулася під час безпосереднього огляду військ. На одному з поворотів Дональд Трамп прискорив крок, випередивши Карла III приблизно на метр. Американський президент продовжував рухатися, фактично залишивши монарха за своєю спиною. Така ситуація тривала аж до моменту їхнього повернення до трибун.

Дежавю для британців

Цей інцидент викликав хвилю обговорень у британських медіа, адже він повторив подію 2019 року, коли Трамп у Віндзорському замку йшов попереду королеви Єлизавети II.

Дональд Трамп йде попереду королеви, чим порушив дипломатичний етикет

Згідно з монаршим етикетом, жодна особа не має права йти попереду суверена.

Так само неприпустимо торкатися монаршої особи. Під час офіційної зустрічі у Вашингтоні 28 квітня президент США Дональд Трамп дозволив собі жест, який одразу привернув увагу спостерігачів: він легко торкнувся плеча британського монарха Карла III.

Трамп порушив протокол, коли доторкнувся до короля Британії

Трамп також порушив протокол у 2012 році, коли торкнувся спини королеви Великобританії Єлизавети II.

Незграбний момент стався під час огляду королівської почесної варти

«Главком» писав, що Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі. Зустріч Трампа та короля Чарльза III є знаковою, оскільки правлячий британський монарх не відвідував резиденцію американських президентів з 2007 року.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з королем Великої Британії Чарльзом III у Вашингтоні відбудеться у закритому форматі без журналістів. На такому форматі наполягла британська сторона. Чиновники побоюються повторення публічного конфлікту, який стався під час зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у лютому 2025 року. Згідно з домовленостями, Чарльз III з’явиться перед пресою лише на початку зустрічі для короткої фотосесії. Після цього журналісти залишать Овальний кабінет.