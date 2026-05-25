Ігор Кондратюк пояснив, чому в «Караоке на Майдані» тепер інший ведучий

Ігор Кондратюк: «Телеканал хотів, щоб я знову став ведучим цієї програми. Але я відмовився»
Правовласник та ведучий легендарного телешоу про його перезапуск: «Ми дивилися декількох відомих ведучих»

Ексведучий та правовласник «Караоке на Майдані» Ігор Кондратюк обрав для ролі нового ведучого шоу репера Хаса. В інтерв’ю «Главкому» шоумен пояснив свій вибір нового ведучого шоу.   

Як пояснив Ігор Кондратюк, він розглядав кілька кандидатур на роль нового ведучого «Караоке на Майдані». Однак обрав саме співака Хаса. Цей вибір для Кондратюка був свідомим. 

«Ми дивилися ще декількох відомих ведучих, але нам здалося, що Хас більш підходить для ведення «Караоке на Майдані». Я давно знаю його чесноти як людини, як шоумена та як співака. Тому я цей вибір зробив свідомо», – розповів продюсер. 

Ігор Кондратюк відмовився вести «Караоке на Майдані» та сам запропонував замість себе репера Хаса
фото: сайт телеканалу ТЕТ

За словами Кондратюка, він познайомився з Хасом під час спільної роботи над одним зі своїх проєктів. З'ясувалося, що саме команда «Караоке на Майдані» запросила репера стати ведучим. «Ми запросили. Я знав його. Коли у мене була програма на 5 каналі то в ній, в тому числі, був присутній Хас, який читав реп під рояль з Євгеном Хмарою. Це був маленький епізод», – поділився шоумен. 

В інтерв'ю «Главкому», продюсер та шоумен Ігор Кондратюк пояснив, чому зйомки нових випусків популярного шоу «Караоке на Майдані» знімають на Контрактовій площі, а не на Хрещатику, як раніше. За словами Ігоря Кондратюка, почати знімання «Караоке на Майдані» на Хрещатику було неможливо, адже неподалік від старого місця зйомок нині розташований меморіал загиблим українським військовим.

Також повідомлялося, шоу «Караоке на майдані» повернулося на екрани та виходить в етер. Однак ведучим шоу цього разу став не Ігор Кондратюк. Місце традиційного ведучого шоу Ігоря Кондратюка зайняв український хіп-хоп співак Хас, справжнє ім'я Хайдар Алієвич Хассан.

