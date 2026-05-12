США змусили Європу діяти. Союзники взялися за створення власної альтернативи Tomahawk

Після сигналів Трампа ЄС прискорив ракетну програму та взявся за власну далекобійну зброю

Європейський оборонний сектор активізував розробку власних далекобійних ракет на тлі зміни політики США щодо безпеки НАТО та ЄС. Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про запуск спільного проєкту з компанією Destinus, одним із керівників якої є колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Rheinmetall і Destinus запускають спільний ракетний проєкт

Новий проєкт отримав назву Rheinmetall Destinus Strike Systems. Серійне виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.

Компанії працюватимуть над створенням крилатих ракет і балістичної артилерії для німецьких та міжнародних замовників. Одним із ключових продуктів стане ракета Ruta Block 2, яка зможе вражати цілі на відстані понад 700 км.

Європа нарощує власне далекобійне озброєння

За дальністю нова європейська ракета поступається американській Tomahawk, однак у ЄС вважають критично важливим створення власного ресурсу далекобійного озброєння. За даними європейських військових, Росія щороку виробляє близько 1100 крилатих ракет, тоді як країни Євросоюзу наразі випускають лише приблизно 300 одиниць.

Різке посилення європейського військово-промислового комплексу відбувається на тлі дискусій щодо подальшої ролі США у безпеці Європи після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому. Додатковим фактором стала війна на Близькому Сході, яка продемонструвала значне навантаження на американські військові арсенали.

Rheinmetall виходить на ринок крилатих ракет

Для Rheinmetall цей проєкт стане першим масштабним виходом у сегмент крилатих ракет. До цього основним гравцем на європейському ринку залишалася пан’європейська оборонна група MBDA.

Стартап Destinus заснували у 2021 році. Його створив фізик Михайло Кокорич, який раніше працював у Росії та заснував приватну космічну компанію Dauria. Після еміграції до США він запустив компанії Astro Digital та Momentus, які співпрацювали з Пентагоном.

Український напрям і співпраця із ЗСУ

У 2023 році до керівництва Destinus приєднався колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, який обійняв посаду старшого віцепрезидента з питань оборони.

Компанія вже співпрацює з Україною у сфері оборонних технологій. Destinus постачає для ЗСУ крилаті ракети та безпілотники. Через це Міністерство оборони РФ внесло компанію до переліку потенційних цілей.

Водночас компоненти для дронів виробляються за межами Швейцарії, а фінальне складання техніки здійснюється безпосередньо на території України.

Водночас компоненти для дронів виробляються за межами Швейцарії, а фінальне складання техніки здійснюється безпосередньо на території України.