Відомий продюсер пояснив, чому Винник, який не виступав в Росії, зазнає небаченого хейту

Ігор Кондратюк: «Вовчиці» не вибачили, що їхній «вовк» виявився людиною, яка може їх покинути»

Продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини під час війни, зазнає хейту попри те, що ніколи не виступав у Росії. Свою думку продюсер висловив в інтерв’ю «Главкому».

На думку Кондратюка, фанати та українці загалом прийняли виїзд Олега Винника за кордон на початку повномасштабної війни як зраду. Тому його часто критикують попри те, що він ніколи не співпрацював з Росією.

«Щодо Винника, то він просто виїхав за кордон в той момент, коли почалася повномасштабна, а люди це розцінили як зраду. Наскільки я знаю, він часто жив у Німеччині та до того. Може, так доля склалася, а може, «вовчиці» не вибачили, що їхній ватажок зграї раптом виявився людиною, яка може їх покинути в такі складні часи», – вважає продюсер.

Ведучий також вважає, що виїзд Винника за кордон найбільше вразив жіночу частину його прихильників. Коментуючи це, він навів у приклад шанувальниць Олексія Арестовича. «Коли я писав у Facebook про словесні поноси Арестовича, мені писали жінки, щоб я його не чіпав, бо він їх заспокоює. Отака тонка натура у фанатки. Пропав Олєжка Винник, і вони йому цього не вибачили. Я не вірю, що проти нього хтось працював у медійному просторі. Виїхав та й виїхав, це його особисте життя», – сказав шоумен.

Також Ігор Кондратюк висловився про зірок, які свого часу співпрацювали з Росією та нині не отримують хейту з боку українців. Він пояснив, чому деяких зірок сприймають по-іншому. «Хтось зашкварився, а, з іншого боку, чиясь творчість ближче людям. Не буду казати, хто з них більше провів у Москві після 2014 року. Здається що Лобода була там постійно, а Барських наїздами, хоча теж отримував російські премії», – прокоментував Кондратюк.

Нагадаємо, співак Олег Винник, який виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення до Німеччини, став на захист російської мови та нарвався на хейт у мережі. Олег Винник висловив своє здивування, чому він не має права говорити російською мовою.