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    Идеальная фигура звезды 90-х на фото в бикини восхитила фанатов

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    Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер - Идеальная фигура звезды 90-х на фото в бикини восхитила фанатов
    Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер
    Фото: @nicolescherzinger

    «Какая же ты милая, обожаю тебя», «Николь, я люблю тебя», «Самая красивая», – высказывались фанаты

    Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер поделилась откровенными кадрами и порадовала поклонников. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

    42-летняя знаменитость опубликовала фотографии, сделанные во время отдыха на курорте Оаху, Гавайи. Ее запечатлели сидящей на камне, который покрыт мхом, на фоне океана и острова. Исполнительница попозировала в бикини ярко-желтого цвета с распущенными волосами.

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    Идеальная фигура звезды 90-х на фото в бикини восхитила фанатов
    Идеальная фигура звезды 90-х на фото в бикини восхитила фанатов
    Идеальная фигура звезды 90-х на фото в бикини восхитила фанатов
    Идеальная фигура звезды 90-х на фото в бикини восхитила фанатов
    Идеальная фигура звезды 90-х на фото в бикини восхитила фанатов
    Идеальная фигура звезды 90-х на фото в бикини восхитила фанатов
    Идеальная фигура звезды 90-х на фото в бикини восхитила фанатов
    Идеальная фигура звезды 90-х на фото в бикини восхитила фанатов

    «Я благодарна за то, что нахожусь дома, посылаю вам благословения», — подписала пост Шерзингер, который набрал больше 104 тысяч лайков. Подписчики восхитились фигурой певицы в комментариях под публикацией. «Какая же ты прекрасная», «Красотка», «Идеальная фигура», «Господи, какая же ты милая, обожаю тебя», «Николь, я люблю тебя», «Самая красивая», — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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