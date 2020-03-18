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    Шоу-биз

    Похудевшая Настя Каменских в ярком наряде похвасталась точенной фигурой

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    Украинская поп-звезда Настя Каменских - Похудевшая Настя Каменских в ярком наряде похвасталась точенной фигурой
    Украинская поп-звезда Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Звезда похвасталась идеальным телом

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских на личной страничке в Instagram поделилась понравившимся снимком из недавней студийной фотосессии. В кадре возлюбленная рэпера Потапа предстала в двухцветных брюках клеш, сделав ставку на контрастную черно-лимонную палитру.

    «Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка - это необходимость!! У меня есть свой отдельный плейлист для особых случаев», - отметила певица

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    Настя составила свой плейлист

    Также супруга Потапа дала рекомендации, как вести себя во время карантина.

    «Сейчас нам с вами нужно быть очень острожными. В период карантина мы намного больше времени стали проводить дома, спортзалы закрылись, а нашим единственным возможным развлечением вне дома стала покупка еды.

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    Каменских проводит утро в спортзале

    Но организму нужно тратить накопленные от еды калории, иначе они уйдут в запасы на наших животиках, руках, ногах, бкдрах. Тем более, скоро потеплеет и одежда не сможет скрыть какие-то погрешности фигуры», - отметила супруга Потапа.

    Отметим, что тренировки Насти явно пошли на пользу. Недавно звезда украсила обложку мужского глянца.

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    Похудевшая Настя Каменских в ярком наряде похвасталась точенной фигурой
    Похудевшая Настя Каменских в ярком наряде похвасталась точенной фигурой
    Похудевшая Настя Каменских в ярком наряде похвасталась точенной фигурой
    Похудевшая Настя Каменских в ярком наряде похвасталась точенной фигурой
    Похудевшая Настя Каменских в ярком наряде похвасталась точенной фигурой
    Похудевшая Настя Каменских в ярком наряде похвасталась точенной фигурой
    Похудевшая Настя Каменских в ярком наряде похвасталась точенной фигурой
    instagram.com/kamenskux/

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    Настя Каменских певица музыка карантин новости
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