Похудевшая Настя Каменских в ярком наряде похвасталась точенной фигурой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская поп-звезда Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Звезда похвасталась идеальным телом

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских на личной страничке в Instagram поделилась понравившимся снимком из недавней студийной фотосессии. В кадре возлюбленная рэпера Потапа предстала в двухцветных брюках клеш, сделав ставку на контрастную черно-лимонную палитру.

«Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка - это необходимость!! У меня есть свой отдельный плейлист для особых случаев», - отметила певица

Настя составила свой плейлист

Также супруга Потапа дала рекомендации, как вести себя во время карантина.

«Сейчас нам с вами нужно быть очень острожными. В период карантина мы намного больше времени стали проводить дома, спортзалы закрылись, а нашим единственным возможным развлечением вне дома стала покупка еды.

Каменских проводит утро в спортзале

Но организму нужно тратить накопленные от еды калории, иначе они уйдут в запасы на наших животиках, руках, ногах, бкдрах. Тем более, скоро потеплеет и одежда не сможет скрыть какие-то погрешности фигуры», - отметила супруга Потапа.

Отметим, что тренировки Насти явно пошли на пользу. Недавно звезда украсила обложку мужского глянца.

Читайте также: Alyona Alyona вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30