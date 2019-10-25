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    Шоу-биз

    Иди на жизнь: Тина Кароль презентовала новую видеоработу

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    Иди на жизнь: Тина Кароль презентовала новую видеоработу
    instagram.com/tina_karol

    Певица называет новую композицию судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников

    Украинская исполнительница Тина Кароль презентовала новую видеоработу – lyric video на песню «Иди на жизнь». Автором музыки и слов стал Егор Солодовников.

    В пресс-службе исполнительницы сообщают, что новый хит стал настоящим манифестом Кароль. Певица называет песню судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников.

    «Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которого нужно и важно слышать в течение всей жизни. Кто пророчествует нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренне делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!» – призывает Тина Кароль.


    В видео Тина Кароль появилась в традиционном обольстительном образе – бельевом платье цвета капучино, с красивой легкой укладкой волос и красной помадой. 

    Главной изюминкой ее образа стала правая рука, усыпанная сияющими блестками. Поскольку это lyric video, фанатам стоит ожидать в скором времени и видеоклип на песню.

    Джерело: 24tv.ua

    знаменитости фотография Тина Кароль певица
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