Идрис Эльба сыграет Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери»

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Идрис Эльба

Также Эльба выступит в роли режиссера и продюсера ленты

Актер Идрис Эльба сыграет горбуна Квазимодо в экранизации романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго от стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает ресурс The Hollywood Reporter.

Также Эльба выступит режиссером и продюсером ленты и сочинит оригинальную музыку к фильму. Сценарий к экранизации напишет Майкл Митник.

Книгу «Собор Парижской Богоматери» Виктор Гюго написал в 1831 году. В ней рассказывается о романе между уродливым звонарем Квазимодо из Собора Парижской Богоматери и цыганкой Эсмеральдой. Наиболее известной экранизацией романа является диснеевский мультфильм "Горбун из Нотр-Дама" 1996 года.

Джерело: Buro 24/7