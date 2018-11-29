Игорь Кондратюк запустил в сети флешмоб к 20-летию «Караоке на Майдане»



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Игорь Кондратюк Фото: Master Management

Популярная развлекательная программа и ее ведущий Игорь Кондратюк готовится к творческому юбилею

Совсем скоро, один из самых популярных проектов украинского телевидения, который был создан Игорем Кондратюком, будет отмечать юбилей – 20 лет в эфире.

«Караоке на Майдане» - это одна из тех передач, которая в течение 20 лет беспрерывно каждое воскресенье собирает перед телевизорами миллионы украинских семей и тысячи желающих поучаствовать, на самих съемках. Побороться за звание лучшего народного исполнителя смогли около 5 тысяч певцов из народа и профессионалов, музыкантов.

К юбилею программы, ее автор и ведущий Игорь Кондратюк запустил масштабный флешмоб в социальных сетях - #20роківКараокеНаМайдані.

Когда мы начинали «Караоке на Майдане», не было социальных сетей. Тогда приходили письма, по почте! И посмотрев наш домашний архив со съемок Караоке я понял, что это очень интересно, увидеть кадры разных лет! Одно дело что видел я, как ведущий, а совсем другое, как видели Караоке ВЫ - со своего места участника, зрителя, группы поддержки участника, случайного прохожего. Поэтому приглашаю Вас участвовать в флешмобе #20роківКараокеНаМайдані и #моєКараокеНаМайдані! Обещаю поделиться и своими архивными фото, - заинтриговал Игорь Кондратюк.