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    «Игра в Кальмара». 13 лет назад сценарий отвергли, посчитав слишком жестоким

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    «Игра в Кальмара». 13 лет назад сценарий отвергли, посчитав слишком жестоким

    Автор раскрыл подробности создания хита

    Режиссер и автор сценария суперхита от Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон-хек рассказал о том, что идея сериала впервые пришла к нему в 2008 году. Рассказал о том, что 13 лет назад его сценарий назвали слишком жестоким и «нереалистичным» для коммерческого продвижения.

    Когда казалось, что вложенные средства и труд не оправдают ожиданий Дон-хек перешел на другие проекты. Спустя десять лет, наблюдая за успехом веб-сериалов в родной Корее, режиссер вновь взялся за развитие идеи. С концепцией сериала он пришел в Netflix, на тот момент только начавший развиваться в его родной стране. Разделившие его энтузиазм продюсеры дали проекту зеленый свет.

    «Спустя 10 лет мне сказали о том, что это крайне реалистичная идея, и вполне вероятно, что нечто подобное происходит где-то в мире» — вспоминает Хван. Его слова приводит The Hollywood Reporter.

    Актуальность идеи продолжала расти по мере того, как в стране и в мире росла пропасть между богатым и бедным слоями населения. Теперь Хван убежден, что мир движется все быстрее в направлении антиутопии. Люди больше не идут за своими мечтами и увлечены идеей легкого заработка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости Сериал шоу-бизнес
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    «Игра в Кальмара». 13 лет назад сценарий отвергли, посчитав слишком жестоким