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    Назван самый дорогой фильм Netflix

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    Кадр из комедийного боевика &laquo;Красное уведомление&raquo; - Назван самый дорогой фильм Netflix
    Кадр из комедийного боевика «Красное уведомление»

    Конкретных цифр знаменитый журнал не приводит

    21 октября Netflix новый трейлер своего предстоящего комедийного боевика «Красное уведомление». Напомним, в нем снялись такие мировые звезды, как Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Это история о том, как крутой оперативник ФБР ищет самого опасного похитителя произведений искусства в мире и использует для этого второго по известности вора.

    Сам потоковый сервис назвал этот фильм, своим самым больших проектом по части экшн-сцен (что можно оценить в трейлере). А Дуэйн Джонсон, который также является продюсером картины сказал, что это «самая большая инвестиция, которую Netflix когда-либо делал в фильм». Актера процитировало издание Forbes.

    Однако конкретных цифр знаменитый журнал не приводит. По их информации, изначально планировалось, что «Красное уведомление» будет стоить от 160 до 200 миллионов долларов. Только Рейнольдс и Гадот должны были получить по 20 миллионов за свое участие.

    Это ставит фильм в один ряд с такими блокбастерами, как «Черная вдова» от Marvel (200 млн) и «Форсаж-9» от Universal (225 млн). Netflix пока не ответил журналистам, какой в итоге у фильма получился бюджет.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

    Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

    «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

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    Теги: кино
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    Назван самый дорогой фильм Netflix