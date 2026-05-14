Титулована російська борчиня засвітилася на скандальних фото з окупанткою, яка воює з Україною

Світлини з зустрічі Сидельникової та Муртузалієвої опублікувала інша російська борчиня Дадашева

Проросійська міжнародна Федерація боротьби визнає Сидельникову нейтральною атлеткою і допускає до змагань.

Чемпіонка Європи з боротьби росіянка Анастасія Сидельникова засвітилася на фото з російською окупанткою Хадіжат Муртузалієвою. Про це повідомляє «Главком».

Світлини з зустрічі Сидельникової та Муртузалієвої в Instagram 9 травня 2026 року опублікувала інша російська борчиня Мілана Дадашева.

Також світлину з зустрічі в своєму профілі в Instagram опублікувала і сама Муртузалієва.

Участь Муртузалієвої у війні проти України

Російські пропагандистські зміни у травні 2025 року повідомляли, що «дагестанська спортсменка Хадіжат Муртузалієва уклала контракт на військову службу і з гідністю несе її в зоні СВО вже понад два роки».

Муртузалієва вже кілька років воює проти України

«В даний час наша, як ми її називаємо ласкаво, Хадя несе службу з захисту Батьківщини в зоні СВО. Хадіжат – чесна, чуйна, сильна духом дівчина. Пишаємося нею та дуже чекаємо вдома», – повідомляло у минулому році тренерка окупантки Світлана Грачова.

Борчиня Хадіжат Муртузалієва народилася 15 грудня 1989 року.

Є дворазовою срібною та бронзовою призеркою чемпіонатів Росії з боротьби. Має розряд «майстер спорту» з вільної боротьби.

Анастасія Сидельникова: що відомо

Анастасія Сидельникова народилася 27 квітня 2021 року.

Чемпіонка Європи 2025 року, триразова чемпіонка Росії. Чемпіонка світу серед юніорів 2021 року. Майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби.

Сидельникова вже була помічена у підтримці війни проти України в соцмережах.

Однак, проросійська міжнародна федерація UWW (Об’єднаний світ боротьби) продовжує визнавати її нейтральною атлеткою та допускає до змагань.

