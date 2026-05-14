Титулована російська борчиня засвітилася на скандальних фото з окупанткою, яка воює з Україною

Артем Худолєєв
Світлини з зустрічі Сидельникової та Муртузалієвої опублікувала інша російська борчиня Дадашева
Проросійська міжнародна Федерація боротьби визнає Сидельникову нейтральною атлеткою і допускає до змагань.

Чемпіонка Європи з боротьби росіянка Анастасія Сидельникова засвітилася на фото з російською окупанткою Хадіжат Муртузалієвою. Про це повідомляє «Главком».

Світлини з зустрічі Сидельникової та Муртузалієвої в Instagram 9 травня 2026 року опублікувала інша російська борчиня Мілана Дадашева.

Також світлину з зустрічі в своєму профілі в Instagram опублікувала і сама Муртузалієва.

Участь Муртузалієвої у війні проти України

Російські пропагандистські зміни у травні 2025 року повідомляли, що «дагестанська спортсменка Хадіжат Муртузалієва уклала контракт на військову службу і з гідністю несе її в зоні СВО вже понад два роки».

Муртузалієва вже кілька років воює проти України
«В даний час наша, як ми її називаємо ласкаво, Хадя несе службу з захисту Батьківщини в зоні СВО. Хадіжат – чесна, чуйна, сильна духом дівчина. Пишаємося нею та дуже чекаємо вдома», – повідомляло у минулому році тренерка окупантки Світлана Грачова.

Борчиня Хадіжат Муртузалієва народилася 15 грудня 1989 року.

Є дворазовою срібною та бронзовою призеркою чемпіонатів Росії з боротьби. Має розряд «майстер спорту» з вільної боротьби.

Анастасія Сидельникова: що відомо

Анастасія Сидельникова народилася 27 квітня 2021 року.

Чемпіонка Європи 2025 року, триразова чемпіонка Росії. Чемпіонка світу серед юніорів 2021 року. Майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби.

Сидельникова вже була помічена у підтримці війни проти України в соцмережах.

Однак, проросійська міжнародна федерація UWW (Об’єднаний світ боротьби) продовжує визнавати її нейтральною атлеткою та допускає до змагань.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

