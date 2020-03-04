Институт цвета Pantone представил уникальный фиолетовый оттенок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уникальный фиолетовый оттенок The Macallan Edition Purple

Специалисты разработали уникальный фиолетовый оттенок

Институт цвета Pantone предсказывает и прогнозирует цветовые тенденции (благодаря им мы знаем, что главный в этом году — синий), а также помогает компаниям использовать психологию цвета.

Новым проектом стала коллаборация с The Macallan. Специалисты Института разработали уникальный фиолетовый оттенок, который представлен на этикетке и упаковке нового лимитированного напитка. Цвет назвали The Macallan Edition Purple.