  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Институт цвета Pantone представил уникальный фиолетовый оттенок

    • Розсилка
    Уникальный фиолетовый оттенок The Macallan Edition Purple - Институт цвета Pantone представил уникальный фиолетовый оттенок
    Уникальный фиолетовый оттенок The Macallan Edition Purple

    Специалисты разработали уникальный фиолетовый оттенок

    Институт цвета Pantone предсказывает и прогнозирует цветовые тенденции (благодаря им мы знаем, что главный в этом году — синий), а также помогает компаниям использовать психологию цвета.

    70974912_2422648241308255_1139075750966098208_n

    Новым проектом стала коллаборация с The Macallan. Специалисты Института разработали уникальный фиолетовый оттенок, который представлен на этикетке и упаковке нового лимитированного напитка. Цвет назвали The Macallan Edition Purple.

      Читайте также: Макс Барских рассказал о своем отце: «Он был алкоголиком»

     

    общество
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ