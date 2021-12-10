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    Tayanna рассказала о своем мужчине: и это не Каднай

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    Певица говорит, что ее избраннику удалось найти общий язык с ее сыном - Tayanna рассказала о своем мужчине: и это не Каднай
    Певица говорит, что ее избраннику удалось найти общий язык с ее сыном
    Фото: пресс-служба ТРК Украина

    Артистка призналась, что не хочет демонстрировать личное счастье

    За кулисами телеконцерта «Музыкальная платформа», которое телеканал Украина покажет в новогоднюю ночь, певица Тayanna рассказала, почему не хочет выставлять новые отношения на показ и удалось ли избраннику найти общий язык с ее сыном.

    «Вообще мы вместе не выходим в свет, но так получилось, что сегодня он решил прийти поддержать меня, – рассказала певица. – Однако больше подобных выходов мы не планируем – это мое личное счастье, не хочу его демонстрировать».

    Совсем скоро артистка со своим любимым Александром будет праздновать первую общую дату. По словам исполнительницы, раньше годовщины она не отмечала, а сегодня готова начинать новые традиции. Кроме того, звезда рассказала, как ее сын отнесся к Александру.

    «Сейчас все прекрасно! Но некоторое время он привыкал. Конечно, сначала было сложновато, ведь нужно было найти правильный подход, чтобы всем было хорошо», –призналась артистка.

    Ходили слухи, что певица Tayanna встречается с Дмитрием Каднаем. В одном из эфиров «Танцев со звездами» об этом заявила ведущая телешоу Иванна Онифрийчук. Но он в интервью каналу «Слава+» опроверг эту информацию: «Романа не было, нет. Отношения – дружеские, потому что мы вместе участвовали в отборе на Евровидение». Также певец прокомментировал слухи о том, что встречается с продюсером Еленой Коляденко: «Это неправда, у нас никогда не было любовных отношений». Каднай также поведал много закулисных историй, связанных с проектом «Танцы со звездами» – почему этот период называет сумасшедшим, и как относится к тому, что приходилось тренироваться на паркете по 8-10 часов совершенно бесплатно.

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    Теги: шоу-бизнес
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    Tayanna рассказала о своем мужчине: и это не Каднай