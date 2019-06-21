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    День рождения Ланы Дель Рей: яркие фотосессии исполнительницы

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    День рождения Ланы Дель Рей: яркие фотосессии исполнительницы
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    Настоящее имя Ланы Дель Рей – Элизабет Вулридж Грант. Она родилась 21 июня 1985 года в Нью-Йорке

    Лана Дель Рей начала творческую биографию под своим именем в 2008 году. Первым международным выступлением артистки стал выход на разогреве рок-группы из Швеции на концерте телешоу MTV Unplugged. Пластинка «Kill Kill» Лиззи Грант не получила популярности. Полноформатный альбом висел в продаже на iTunes два месяца. Потом его сняли, планируя издать в 2012.

    В 2011 году песня «Video Games», которая была представлена на канале певицы в YouTube, взорвала музыкальный мир. По мнению некоторых слушателей, Лана Дель Рей переняла эстафету у британской исполнительницы Эми Уайнхаус, трагически ушедшей из жизни в том же году.

    За короткий срок молодая певица стала невероятно популярной. На ее первый концерт в Нью-Йорке все билеты были проданы в течение 30 минут после открытия продаж. Спустя некоторое время Tranger Records выпустил сингл «Video Games»/«Blue Jeans» в виниле. В Великобритании он вошел в десятку самых продаваемых, а в Нидерландах занял третье место.
    В том же году вышел сингл «Born to Die». В начале 2012 года в продажу поступил новый альбом под таким же названием. В звучании композиций Ланы угадывалось влияние жанров музыки ретро, лаундж, дрим-поп, инди-поп.

    22 июня 2012 года состоялась премьера композиции Ланы «Summertime Sadness». Песня попала в чарты 15 стран, где поднималась до третьей строчки. В США, Германии и Италии оригинальный трек был признан платиновым, а в Швейцарии и Австрии – золотым.

    Весной 2013 года певица презентовала песню «Young and Beautiful» («Йонг Бьютифул»). Лана Дель Рэй записала эту композицию специально для фильма База Лурмана «Великий Гэтсби». В этом же году певица выпустила мини-альбом «Paradise» и сняла короткометражный фильм «Tropico». 6 декабря увидел свет еще один мини-альбом, приуроченный к выходу короткометражки. В диск вошли три песни из альбома «Paradise» и саундтрек к фильму «Tropico».

    Творческая жизнь Ланы Дель Рей весьма насыщена. Девушка уже работает над шестым альбомом. С начала 2018 года она выпустила песни «God Save Our Young Blood», «Blue Madonna», которые исполнила в дуэте с Børns.

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    Позднее в репертуаре артистки появился хит «Elvis», посвященный королю рок-н-ролла.

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