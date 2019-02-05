Ирина Билык рассказала о возможном политическом будущем



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Ирина Билык

Украинская певица согласилась бы возглавить Министерство культуры Украины

Кажется, не осталось ни одного человека, который не обсуждал бы пост Ирины Билык о возможном выдвижении себя в президенты.

«А вы проголосовали бы меня, если бы я баллотировалась на пост президента нашей страны?, - поинтересовалась певица на своей странице в Facebook.

И судя по всему, этот вопрос действительно взволновал тысячи поклонников Ирины. Ведь не Зеленским же единым?

Но сама артистка не ожидала, что ее шуточный пост вызовет такой резонанс в сети.

«Да, я ожидала ажиотажа. Поэтому и обратилась к своим поклонникам, - говорит певица. - Мне было интересно, что скажут мои фанаты, если вдруг увидят меня на политических бигбордах. И то, что из-за этого поста поднялся такой шум, значит, интерес к моему имени большой и разносторонний. Кто-то не хочет, чтобы я завершала певческую карьеру, а кто-то, наоборот, с удовольствием наблюдал бы за мной в роли министра культуры. Все получилось очень забавно. Ну, не только же политикам собирать миллионные лайки!»

Джерело: Комсомольска Правда в Украине