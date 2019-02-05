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    Жизнь

    В столице избили участника Нацотбора-2019 и шоу «Голос Kраїни»

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    Khayat - В столице избили участника Нацотбора-2019 и шоу «Голос Kраїни»
    Khayat

    На украинского артиста Khayat набросились в метро

    Участника Нацотбора и вокального проекта «Голос Kраїни» побили в вагоне киевского метрополитена.

    Об этом Khayat написал на своей странице в соцсети и опубликовал снимок после инцидента.

    «После интервью со своими музыкантов ехал на акустический концерт. В вагоне метро к нам подошли трое парней. Один из них говорит: «Ты из телека?». Я привык к тому, что люди узнают меня, я всегда протягиваю руку, чтобы поздороваться. Но вместо того, что бы поздороваться, человек бьет меня в лицо», - цитирует музыканта издание kp.ua.


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    Также Khayat добавил, что больше всего досталось его музыканту. Кроме этого, артист заявил, что в момент инцидента в вагоне метро находились четверо нацгвардейцев, но ни один из них не помог музыкантам. 

    По словам Khayat, на данный момент он чувствует себя удовлетворительно и снимать побои, писать заявление в полицию не собирается.

    «Побои я снимал, потому что мне сейчас это не нужно. С полицией никаких дел иметь не хочу. Все  равно это ни к чему не приведет. В Украине так все происходит, что в следствии каких-то событий можешь стать обвиняемым. Мне не нужны разборки. Слава Богу, что не было ножа или еще чего-то», - добавил артист.

    Напомним, что Khayat выйдет на сцену Национального отбора 16 февраля. Артист выступит во втором полуфинале под номером 6.

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