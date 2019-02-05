В столице избили участника Нацотбора-2019 и шоу «Голос Kраїни»



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Khayat

На украинского артиста Khayat набросились в метро

Участника Нацотбора и вокального проекта «Голос Kраїни» побили в вагоне киевского метрополитена.

Об этом Khayat написал на своей странице в соцсети и опубликовал снимок после инцидента.

«После интервью со своими музыкантов ехал на акустический концерт. В вагоне метро к нам подошли трое парней. Один из них говорит: «Ты из телека?». Я привык к тому, что люди узнают меня, я всегда протягиваю руку, чтобы поздороваться. Но вместо того, что бы поздороваться, человек бьет меня в лицо», - цитирует музыканта издание kp.ua.





Также Khayat добавил, что больше всего досталось его музыканту. Кроме этого, артист заявил, что в момент инцидента в вагоне метро находились четверо нацгвардейцев, но ни один из них не помог музыкантам.

По словам Khayat, на данный момент он чувствует себя удовлетворительно и снимать побои, писать заявление в полицию не собирается.

«Побои я снимал, потому что мне сейчас это не нужно. С полицией никаких дел иметь не хочу. Все равно это ни к чему не приведет. В Украине так все происходит, что в следствии каких-то событий можешь стать обвиняемым. Мне не нужны разборки. Слава Богу, что не было ножа или еще чего-то», - добавил артист.

Напомним, что Khayat выйдет на сцену Национального отбора 16 февраля. Артист выступит во втором полуфинале под номером 6.