Джаз, свинг и панк-рок в одном флаконе: что известно об участниках Нацотбора-2019 группе The Hypnotunez?
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Розсилка
The Hypnotunez будет впервые принимать участие в Национальном отборе на «Евровидение 2019»
The Hypnotunez – украинская музыкальная группа, которая смогла удачно совместить джаз, свинг и панк-рок. Музыканты позиционируют свой стиль как swingcore.
Несмотря на то, что группа создана еще в далеком 2013 году в Виннице, популярность она обрела только после появления в развлекательном шоу «Х-фактор».
В состав группы вошли:
- Гера Луидзе – контрабас, вокал
- Тимур Ахтамов – саксофон
- Сергей Суздальцев – ударные
- Владимир Линник – тромбон
- Антон Гнатенко – саксофон
- Юрий Бикбаев – гитара
Своим неординарным выступлением на кастинге участникам группы удалось покорить сердце и уши судьи проекта и фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Она настолько их полюбила, что сделала джокерами седьмого сезона.
Для Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение 2019» группа подготовила композицию Hey! в которой использованы несколько музыкальных стилей: рок-н-ролл, панк и свинг.
Хриплый голос солиста и нестандартная песня наверняка станет изюминкой национального отбора.
Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут в таком порядке:
1-й полуфинал (9 февраля)
1. The Hypnotunez
2. Letay
3. Vera Kekelia
4. ЦеШо
5. Yuko
6. Maruv
8. Bahroma
2-й полуфинал (16 февраля)
1. Ivan Navi
2. Anna Maria
3. Kazka
4. Кira Mazur
5. Laud
6. Khayat
7. Braii
8. Freedom jazz
Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).