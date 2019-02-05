Джаз, свинг и панк-рок в одном флаконе: что известно об участниках Нацотбора-2019 группе The Hypnotunez?

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The Hypnotunez

The Hypnotunez будет впервые принимать участие в Национальном отборе на «Евровидение 2019»

The Hypnotunez – украинская музыкальная группа, которая смогла удачно совместить джаз, свинг и панк-рок. Музыканты позиционируют свой стиль как swingcore.

Несмотря на то, что группа создана еще в далеком 2013 году в Виннице, популярность она обрела только после появления в развлекательном шоу «Х-фактор».

В состав группы вошли:

Гера Луидзе – контрабас, вокал

Тимур Ахтамов – саксофон

Сергей Суздальцев – ударные

Владимир Линник – тромбон

Антон Гнатенко – саксофон

Юрий Бикбаев – гитара

Своим неординарным выступлением на кастинге участникам группы удалось покорить сердце и уши судьи проекта и фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Она настолько их полюбила, что сделала джокерами седьмого сезона.

Для Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение 2019» группа подготовила композицию Hey! в которой использованы несколько музыкальных стилей: рок-н-ролл, панк и свинг.

Хриплый голос солиста и нестандартная песня наверняка станет изюминкой национального отбора.

Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут в таком порядке:

1-й полуфинал (9 февраля)

1. The Hypnotunez

2. Letay

3. Vera Kekelia

4. ЦеШо

5. Yuko

6. Maruv

7. Brunettes Shoot Blondes

8. Bahroma

2- й полуфинал (16 февраля )

1. Ivan Navi

2. Anna Maria

3. Kazka

4. Кira Mazur

5. Laud

6. Khayat

7. Braii

8. Freedom jazz

Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).



