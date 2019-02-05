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    Шоу-биз

    Джаз, свинг и панк-рок в одном флаконе: что известно об участниках Нацотбора-2019 группе The Hypnotunez?

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    The Hypnotunez - Джаз, свинг и панк-рок в одном флаконе: что известно об участниках Нацотбора-2019 группе The Hypnotunez?
    The Hypnotunez

    The Hypnotunez будет впервые принимать участие в Национальном отборе на «Евровидение 2019»

    The Hypnotunez – украинская музыкальная группа, которая смогла удачно совместить джаз, свинг и панк-рок. Музыканты позиционируют свой стиль как swingcore.

    Несмотря на то, что группа создана еще в далеком 2013 году в Виннице, популярность она обрела только после появления в развлекательном шоу «Х-фактор». 

    В состав группы вошли: 

    • Гера Луидзе – контрабас, вокал
    • Тимур Ахтамов – саксофон
    • Сергей Суздальцев – ударные
    • Владимир Линник – тромбон
    • Антон Гнатенко – саксофон
    • Юрий Бикбаев – гитара

    Своим неординарным выступлением на кастинге участникам группы удалось покорить сердце и уши судьи проекта и фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Она настолько их полюбила, что сделала джокерами седьмого сезона.

    Для Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение 2019» группа подготовила композицию Hey! в которой использованы несколько музыкальных стилей: рок-н-ролл, панк и свинг. 

    Хриплый голос солиста и нестандартная песня наверняка станет изюминкой национального отбора.

    Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут в таком порядке: 

    1-й полуфинал (9 февраля)

    1. The Hypnotunez

    2. Letay

    3. Vera Kekelia

    4. ЦеШо

    5. Yuko

    6. Maruv

    7. Brunettes Shoot Blondes

    8. Bahroma

     2-й полуфинал (16 февраля)

    1. Ivan Navi

    2. Anna Maria

    3. Kazka

    4. Кira Mazur

    5. Laud

    6. Khayat

    7. Braii

    8. Freedom jazz

    Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).


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