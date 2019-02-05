Фронтвумен группы Kazka поразила откровениями в сети: Я не умею врать и делать сенсации на чужих именах

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Группа Kazka instagram.com/kazka.band

Солистка популярной украинской группы поделилась своими переживаниями

Ошеломительный успех украинской группы Kazka ненавязчиво обязал участников коллектива придерживаться планки, на которой они оказались. Тем более, что музыканты планируют выступить на самой масштабной сцене Европы.

После того, как группа представила трек Apart для Нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019», поклонники в сети разделились на два лагеря: одним композиция пришлась по душе, а другие отметили, что по сравнению с хитом «Плакала» новый трек проигрывает.

«Kazka! Презентация конкурсной песни для Евровидения удачная и прекрасно воспринимается с первых ноток. Вы очень талантливые. Успехов вам!», «Так высоко взлетели, что теперь ожидаешь только нереального взрыва эмоций», «Нет кульминации. Все ровно. Такое... А вообще молодцы!», «Песня хорошая, но она очень слабая вокально, нет драйва, энергии. Это 100% финал нацотбора... Но для Европы - под сомнением. Сказать честно: я ожидал большего», - пишут меломаны.

Эти слова сильно ударили по эмоциональному состоянию фронтвумен коллектива Александры Зарицкой. О своих переживаниях девушка написала в соцсети.





«Нет сил это все терпеть больше. Эмоции на грани…Kazka за справедливость, за честную игру. Я не робот, я живой человек. Я не знаю, как спою в день конкурса, какие эмоции мы подарим зрителям и выберут ли нас представлять Украину в Израиле. Я лишь знаю, что несмотря ни на что, останусь человеком честным и открытым ...Я не умею ссориться, убедительно врать и делать сенсации на чужих именах- я не борец в социальных сетях! Я просто верю всей душой, что этой песней я смогу хоть немножко вселить в людей веру в любовь ...И очень верю, что у вас все получится, А может и у меня когда-нибудь тоже!», – написала Александра.

Напомним, что за несколько часов до премьеры песни для Нацотбора-2019, злоумышленники слили трек в сеть.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда в день премьеры с композициями группы что-то случается.

Несколько синглов музыкантов целенаправленно «понижали дизлайками» в Youtube, для того чтобы треки не смогли попасть в тренды. Но что бы не делали злоумышленники, песни группы Kazka стали народными хитами не только на территории Украины, но и далеко за ее пределами.

Напомним, что группа Kazka c композицией Apart выступит во втором этапе Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019», который состоится 16 февраля.