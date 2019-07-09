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    Шоу-биз

    В столице стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend

    • Розсилка
    В столице стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend

    С 9 по 14 июля на ВДНХ в Киеве пройдет музыкальный фестиваль европейского уровня Atlas Weekend

    Сегодня, 9 июля, организаторы устроили бесплатный день украинской музыки. Хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend выступит София Ротару. Вечер закроет группа Mozgi. Кроме этого, в рамках бесплатного дня на фестивале выступят Onuka, Dzidzio, Настя Каменских, Alekseev, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, O.Torvald, Yuko, Khayat, Epolets и многие другие.

    В этом году организаторы ожидают не только украинских меломанов, но и гостей из других стран.

    Также, основатель Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко рассказал, что на фестивале оборудовали зону для людей с нарушениями слуха. Также организаторы отметили, что на всей территории фестиваля, меломаны смогут бесплатно пользоваться интернетом, что бы выходить в прямой эфир и транслировать все то, что будет происходить на сценах Atlas Weekend . Кроме этого, гости фестиваля смогут подзарядить свои гаджеты в специальных зонах.

    «В прошлом году посетители больше стримили Chemical Brothers, на втором месте - «молодые волчицы» Олега Винника», – отметили организаторы.

    Ну а для тех, кто еще сидит на работе Scotch напоминает, что вы еще сможете посетить фестиваль и насладиться лучшими выступлениями лучших украинских артистов. 

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    В столице стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend
    В столице стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend
    В столице стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend

    Отметим, что на фестиваль можно с собой взять: 

    • собак мелких и средних размеров неагрессивных пород, при условии наличия поводка, намордника и уборки экскрементов за своим животным. Если сотрудники фестиваля заметят игнорирование этого пункта, вас выведут за территорию;
    • компактные фотокамеры (экшн и "мыльницы");
    • подстилки для отдыха;
    • селфи-палки длиной до 1 метра в раскрытом состоянии.
    Также напоминаем меломанам, что на Atlas Weekend запрещено приносить:
    • оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики
    • стеклянную тару;
    • взрывчатые и воспламеняющиеся вещества, аэрозоли;
    • дезодоранты и духи объемом более 100 мл;
    • наркотические, токсические и психотропные вещества;
    • любые другие предметы, которые могут представлять опасность для других посетителей (зонты-трости, штативы, лазерные указки и прочее). Сотрудники службы безопасности определят на месте, относится ли предмет к данной категории;
    • любые летающие, воздухоплавательные, вертикально-подъемные устройства и механизмы, в том числе, но не исключая: квадрокоптеры, воздушные шары, китайские фонарики, воздушные змеи и так далее.
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