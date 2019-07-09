В столице стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend



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С 9 по 14 июля на ВДНХ в Киеве пройдет музыкальный фестиваль европейского уровня Atlas Weekend

Сегодня, 9 июля, организаторы устроили бесплатный день украинской музыки. Хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend выступит София Ротару. Вечер закроет группа Mozgi. Кроме этого, в рамках бесплатного дня на фестивале выступят Onuka, Dzidzio, Настя Каменских, Alekseev, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, O.Torvald, Yuko, Khayat, Epolets и многие другие.

В этом году организаторы ожидают не только украинских меломанов, но и гостей из других стран.

Также, основатель Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко рассказал, что на фестивале оборудовали зону для людей с нарушениями слуха. Также организаторы отметили, что на всей территории фестиваля, меломаны смогут бесплатно пользоваться интернетом, что бы выходить в прямой эфир и транслировать все то, что будет происходить на сценах Atlas Weekend . Кроме этого, гости фестиваля смогут подзарядить свои гаджеты в специальных зонах.

«В прошлом году посетители больше стримили Chemical Brothers, на втором месте - «молодые волчицы» Олега Винника», – отметили организаторы.

Ну а для тех, кто еще сидит на работе Scotch напоминает, что вы еще сможете посетить фестиваль и насладиться лучшими выступлениями лучших украинских артистов.

Отметим, что на фестиваль можно с собой взять:

собак мелких и средних размеров неагрессивных пород, при условии наличия поводка, намордника и уборки экскрементов за своим животным. Если сотрудники фестиваля заметят игнорирование этого пункта, вас выведут за территорию;

компактные фотокамеры (экшн и "мыльницы");

подстилки для отдыха;

селфи-палки длиной до 1 метра в раскрытом состоянии.

Также напоминаем меломанам, что на Atlas Weekend запрещено приносить: